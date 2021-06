La insólita razón por la que Harry y Meghan no le dieron a Archie el título de conde

Harry y Meghan parecen estar concentrados en no perder ni un día la oportunidad de estar en los medios con sorprendentes titulares. En esta ocasión, de acuerdo con lo que publica el diario británico The Telegraph, los duques de Sussex no quisieron que su hijo tuviera el título de conde de Dumbarton porque temían que el hecho de que comience por la palabra “dumb”, que significa tonto en inglés, pudiera provocar burlas o apodos desafortunados.

“No fue solo Meghan quien señaló las posibles trampas del nombre, sino que el asunto también molestó a Harry”, le dijo una fuente a The Telegraph. La cuestión no tendría importancia si se dieran por ciertos los deseos expresados por la pareja de no darles títulos a sus hijos al margen del nombre que llevasen. Sin embargo, fueron los mismos Sussex quienes, durante la explosiva entrevista con Oprah Winfrey, expresaron su enojo porque supuestamente fue la casa real la que decidió que Archie no fuera príncipe.

Archie tiene ahora dos años y casi dos meses Agencia AFP

La contradicción se enmarca dentro del contexto de otros dichos que también fueron desmentidos, como las acusaciones de racismo y la boda secreta, los dos negados por los Windsor y por el arzobispo de Canterbury, respectivamente.

De acuerdo con las fuentes reales de The Telegraph, los Sussex “nunca plantearon un problema sobre el hecho de que su hijo no tuviera títulos nobiliarios”. En la entrevista con la presentadora norteamericana se mostraron ofendidos por el hecho de que a Archie se le negó un título y con eso también la posibilidad de contar con seguridad financiada por los impuestos de los contribuyentes.

La noticia aparece justo después de que el príncipe Carlos anunciara que, cuando se convierta en rey, reducirá la “plantilla monárquica” para evitar gastos innecesarios. Se dice que el príncipe de Gales, en principio, tenía la intención de incluir a Harry y a Meghan en su corte reducida, pero que cambió de parecer cuando la pareja se mudó a Estados Unidos.

Según el Daily Mail, Carlos les comunicó a los Sussex que cambiará documentos legales clave para asegurarse de que Archie no pueda obtener el título que habría heredado por derecho. Se dice que la medida indignó a la pareja y que generó una serie de acusaciones hacia el príncipe Carlos desde el otro lado del Atlántico.

LA NACION