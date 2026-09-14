Dejó un pasado duro en Vietnam para vivir en EE.UU., pero una extraña sincronía lo trajo a Argentina para honrar su origen: “Este país tan generoso con los inmigrantes”

Tras ver una imagen argentina en un film, un hecho clave lo llevó a apostar por el país: “Cumplir mi sueño de la película”

Carina Durn 14 de septiembre de 2026 03:00 6 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Lifestyle

Para Thomas Nguyen no fue fácil vivir en Vietnam durante los años de la guerra, allí, en la provincia de Hue, todo escaseaba y conseguir alimentos se dificultaba mucho. Él era uno de los más chicos de una familia católica numerosa y sus mejores recuerdos de aquellos días son aquellos donde se visualiza junto a su abuela, a quien ayudaba en la cocina, una mujer que le enseñó las recetas tradicionales de su tierra en una época oscura, donde había que hacer magia con lo poco que tenían a su alcance.

Cuando el conflicto bélico llegó a su fin, tocó atravesar un nuevo desafío: su familia se mudó a Estados Unidos y, a partir de aquel suceso, a Thomas le tocó atravesar un largo período de adaptación, rodeado por una cultura muy diferente, y donde debía aprender un nuevo idioma y alguna profesión. Sin embargo, a pesar de los retos, el vietnamita halló su lugar en el ámbito artístico en un rubro inesperado: la música.

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“Mi mejor recuerdo es mi época de Disc-Jockey, lo hice por más de diez años, en un importante hotel de Washington”, asegura Thomas, quien de aquella profesión hasta hoy conserva una imponente colección de vinilos que forma parte esencial del espíritu de su vida actual en Buenos Aires, un lugar en el mundo al que llegó, tal vez, gracias a una imagen impactante de Argentina que vio en una película.

Thomas, en sus épocas de DJ.

Una imagen impactante de Argentina: “Cumplir mi sueño, el de la película”

Cierto día de 1998, en algún rincón de Estados Unidos, Huen vio la película Happy Together del director Wong Kar Wai. Quedó absolutamente impactado por la pareja protagónica, que tenía un sueño: viajar a la Argentina a conocer las Cataratas del Iguazú.

Poco tiempo después, en Washington, Thomas vivió un suceso asombroso: se enamoró de un argentino, el embajador de Tailandia, y cuando la relación se fortaleció, decidió acompañarlo en un viaje por Argentina.

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“Quizás fue el destino, pero opté por seguirlo y cumplir mi sueño, el de la película. Tuve el apoyo de mi familia y mis amigos. Aún recuerdo las palabras de una relación pasada que me dijo que la mejor forma de conocer un país es viviendo allí. Así emprendí una nueva aventura”, cuenta.

Thomas, en Estados Unidos.

Cierto día, cuando el nuevo milenio asomó en el calendario, Thomas tuvo su primer contacto con Argentina, que duró hasta que su aventura lo llevó a vivir en Tailandia, donde desempolvó los recuerdos de las recetas de su abuela y se postuló para trabajar como asistente de cocina. Allí, se interiorizó en el manejo del wok, el uso de hierbas y la importancia de un buen arroz como base de la gastronomía, pero también dejó crecer el arte de la cocina como un camino de vida. Y Argentina, mientras tanto, ya se había instalado en su corazón a pesar de la distancia.

Volver a la Argentina con un propósito: “No fue fácil al comienzo, pero encontré mucha gente con buena predisposición”

En 2011, finalmente, Thomas volvió a Buenos Aires, pero esta vez para quedarse. Se instaló en capital, una ciudad que desde la primera vez lo había asombrado por su atmósfera tan Europea, pero a la vez moderna y accesible.

A diferencia del pasado, a la Argentina había llegado ahora con un propósito: utilizar su experiencia para difundir la cocina asiática; los sabores de su país natal y los de Tailandia, donde había perfeccionado sus saberes culinarios.

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Empezó con un restaurante a puertas cerradas, algo de moda por esos años: “No fue fácil al comienzo, pero encontré mucha gente con buena predisposición. Me embarqué en la gastronomía oriental en un momento donde los argentinos comenzaban a buscar nuevos sabores y la gastronomía oriental ofrece una variedad infinita de posibilidades con sus mezclas y el uso de ingredientes frescos”, asegura.

Thom y sus platos "viet"

Y allí, en su espacio privado, un buen día sucedió la magia: lo visitó Pablo Marotta, personaje inquieto en el rubro gastronómico, quien lo convocó para abrir el mítico Saigón, y Thomas experimentó un despegue en su carrera gastronómica: los clientes hacían fila en San Telmo para probar sus platos.

Tiempo después, conoció a José Delgado y así se conformó un trío, donde Thomas pudo desplegar aun más su talento en dos espacios nuevos: Cang Tin (dedicado a la cocina viet y thai en Palermo) y luego Tony Wu (una cantina china moderna de Villa Crespo), ambos con una estética muy cuidada y donde la música, junto a los vinilos de su profesión pasada, son parte esencial de la atmósfera.

Una típica mesa de la cantina Tony Wu PAULAMENGA

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“Pongo mucho cuidado en la elección de ingredientes de temporada. Para mí, es fundamental que el comensal sienta los sabores como deben ser y la frescura de los productos por sobre todas las cosas. Uso todo lo típico y sólo los reemplazo cuando no puedo encontrarlos en el mercado. Trato de viajar a Vietnam y/o Tailandia al menos dos veces por año para mantener mis contactos y conocimientos”.

La fusión del pasado y el presente en Argentina: “Este país tan generoso con los inmigrantes”

Los recuerdos de los tiempos de guerra a veces regresan, pero también lo hace la familia unida, su abuela, los aromas y sabores de la infancia.

La vida, dura en muchos de sus tramos, llevó a Thomas a aventurarse por diversos puntos del planeta, pero Argentina, un país que para él tiene una apertura diferencial hacia el extranjero, ingresó a su vida para quedarse para siempre. Tal vez fue por una película, tal vez fue por un amor, pero, al final del día, se trata de un hombre de Vietnam que se siente bien en Argentina, un lugar en el mundo que le permite desplegar magia con aquello que alguna vez escaseó: la comida.

Thomas y la postal del sueño cumplido, la primera vez que llegó a la Argentina.

“Estoy contento, en Buenos Aires descubrí una forma de vida nueva. Es cierto que todavía debo caminar mirando para abajo para no pisar caca de perro, pero ha mejorado mucho en los últimos años”, dice con una sonrisa.

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“Y estoy muy agradecido a la Argentina por esta oportunidad. Pero no olvido a mi familia y mi país de origen. Regreso cuando puedo y aprovecho esos viajes para aprender un poco más e interiorizarme de los rápidos cambios que se están produciendo en el sudeste asiático, siempre con la intención de volcarlos en mis emprendimientos”.

A pesar de que dejó Vietnam hace muchos años, Thomas regresa cada vez que puede y trae lo aprendido a la Argentina.

“Estoy muy contento con mi trabajo y con el esfuerzo de acercar la cultura del sudeste asiático a los argentinos. Es una forma de resguardar mi pasado y sentirme más cerca de este país tan generoso con los inmigrantes”, concluye.

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Si querés compartir tu experiencia podés escribir a argentinainesperada@gmai l .com .Este correo NO brinda información turística, laboral, ni consular; lo recibe la autora de la nota, no los protagonistas.Los testimonios narrados para esta sección son crónicas de vida que reflejan percepciones personales.

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