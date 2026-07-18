Tres rituales de Jimena La Torre para alentar a Argentina vs. España

A pocas horas de que la selección argentina y España disputen la final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, el clima de ansiedad se traslada también al plano de las creencias y los rituales. Jimena La Torre, astróloga y referente en artes esotéricas con dos décadas de trayectoria en los medios, compartió con LA NACION tres rituales para quienes buscan sostener la energía del equipo nacional durante el partido que definirá al nuevo campeón del mundo:

1. El Altar de la Bandera y las Vírgenes Protectoras

En primer lugar, la especialista sugirió la creación de un altar dedicado a la protección del conjunto albiceleste. Según detalló en sus orientaciones, el ritual consiste en encender velas de color celeste y blanco junto a imágenes de vírgenes protectoras. En el centro de este dispositivo, se debe colocar el sol de la bandera nacional, asegurándose de que permanezca rodeado exclusivamente por los colores patrios. Un detalle fundamental que subraya La Torre es la restricción cromática para el domingo: “El domingo el sol sí, pero velas amarillas no, porque el amarillo es un color español, así que ese día no lo vamos a usar”.

El Altar de la Bandera y las Vírgenes Protectoras, el primer punto de La Torre IA

2. Sahumerio de Limpieza Energética

El segundo eje de las prácticas propuestas se centra en la limpieza energética del entorno hogareño. La Torre propone realizar un sahumado con carbones encendidos sobre los cuales se deben colocar café negro, hojitas de té, hojitas de tabaco y pimentón español. La finalidad de esta técnica, de acuerdo con la experta, es “eliminar cualquier tipo de energía negativa que nos puedan estar enviando desde otros países” durante el desarrollo de la competencia mundialista. Este proceso de purificación busca neutralizar posibles vibras adversas que interfieran en el rendimiento del equipo de Lionel Scaloni, quien llega a este duelo decisivo tras eliminar a Inglaterra en semifinales.

El segundo punto es el de un Sahumerio de Limpieza Energética IA

3. Apertura de Arco

Como tercera medida, la astróloga se enfocó en el aspecto estratégico del juego. Para favorecer la concreción de goles, propone un ritual de apertura: “Vamos a colocar unas llaves siempre del lado del arco de Argentina para que se abra fácilmente el gol”. Esta acción se complementa con la representación del As de Bastos, una carta que, según su lectura del tarot, alienta a la posibilidad de una competencia reñida pero favorable. Para potenciar este efecto, recomendó mantener encendidos sahumerios y velas durante la totalidad del encuentro deportivo.

La ubicación de las llaves será fundamental para la Apertura del Arco Freepik

Una final histórica en el Mundial 2026

La figura de Jimena La Torre, quien se formó en la prestigiosa escuela Howard Sasportas y dirige la escuela de esoterismo Fortaleza Mágica, suele ganar protagonismo en fechas de alta carga simbólica. En esta oportunidad, su foco se desplaza hacia el evento deportivo de mayor relevancia del año. El enfrentamiento de este domingo representa el 15to cruce entre ambas selecciones, en una final inédita que genera alta expectativa no solo por lo futbolístico, sino también por el peso simbólico que rodea al choque entre los campeones de América y Europa.

Las apuestas deportivas, por su parte, marcan una tendencia distinta a los augurios esotéricos, ya que ubican al equipo europeo con mayor probabilidad de victoria. Sin embargo, para los seguidores de estas prácticas, la intención es alinear los factores espirituales para revertir los pronósticos y acompañar a los jugadores en la búsqueda de su cuarta estrella mundial en suelo estadounidense.