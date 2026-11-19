Su historia, como la de muchos en situación de calle, muestra el triste mapa de desencuentros con los humanos. Hace aproximadamente dos años, un perro de porte enorme apareció deambulando por las calles de Open Door, en el partido de Luján.

Algunos vecinos comenzaron a llamarlo Tommy. Aunque al principio nadie conocía su historia ni cómo había llegado a ese lugar, pronto se supo que tenía una familia cerca de esa zona que no le brindaba los cuidados necesarios.

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A pesar de los avisos sobre el peligro que corría por el intenso tránsito vehicular que se dirige hacia la Colonia Cabred, sus tutores lo llevaban a casa solo para que, al poco tiempo, el animal quedara suelto nuevamente en la vía pública.

“Dejar que un perro salga solo a la calle implica diversos riesgos: exposición a enfermedades infecciosas y parasitarias; accidentes de tránsito; enfrentamientos con otros perros que pueden desencadenar peleas y provocar mordeduras, heridas y lesiones; ingesta de alimentos en mal estado, restos de basura u objetos contaminados que ocasionen trastornos gastrointestinales, como vómitos y diarrea u otras complicaciones”, explica Lucía Borlle, Directora Técnica Veterinaria en Lokal (MN 2097).

Otra experta agrega información. “Al deambular libremente puede ingerir venenos (como raticidas o cebos tóxicos), basura, químicos en charcos o huesos cocidos capaces de perforar su sistema digestivo. En el plano sanitario, el contacto sin control con heces, orina o agua estancada facilita el contagio de enfermedades infecciosas mortales —como moquillo, parvovirus o leptospirosis, que además se transmite a humanos— y de parásitos externos e internos como pulgas, garrapatas y Giardia. Por último, si no está castrado, aumenta el riesgo de extravíos, camadas no deseadas y enfermedades de transmisión sexual como el tumor venéreo transmisible (TVT)”, asegura Patricia Paredes, Médica Veterinaria del equipo de Natural Life (M.P 7387).

Finalmente, sus primeros tutores dejaron de buscarlo. “Tommy, a quien los veterinarios le estiman unos cinco años de edad, encontró refugio en la vereda de una carnicería local, donde le daban alimento. Y pronto hizo una amistad muy linda con otro perro en situación de calle”, detalla María, una de las voluntarias de Lujaneritos, una ONG sin fines de lucro creada en 2019 para ayudar a perros y gatos en situación de calle o abandonados.

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Parecía que la suerte cambiaba cuando ambos fueron adoptados en conjunto, pero la irresponsabilidad volvió a truncar su destino: “el adoptante los dejaba salir solos a la calle, exponiéndolos a los mismos riesgos de antes”, dice María con tristeza.

En un giro que todavía asombra a los rescatistas de la zona, ambos animales emprendieron un viaje por su cuenta y recorrieron los 10 a 12 kilómetros que separan Open Door del centro de Luján. Aunque iban a buscarlos para llevarlos de regreso, al día siguiente volvían a aparecer en Luján. Habían decidido no regresar a un entorno donde no se sentían seguros.

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Un operativo para proteger a cuarenta perros

La vida en la calle se volvió aún más crítica ante la visita del Papa León XIV en un evento multitudinario en Luján. Quince días antes de la convocatoria, el armado de estructuras y el vallado de lo que los voluntarios denominaron la “zona cero” desorientó a los perros en situación de calle que frecuentaban el lugar.

Ante el riesgo que implicaba la concentración masiva de gente, los integrantes de la protectora Lujaneritos organizaron un operativo de resguardo a contrarreloj.

“No teníamos posibilidad de ingresar con vehículos al perímetro cerrado. Entonces íbamos muy temprano por la mañana o al caer la noche —cuando disminuía la circulación— y caminábamos cerca de diez cuadras cargando o guiando a cada perro hasta los autos, para luego regresar por otro. Con el apoyo de colaboradores, logramos poner a salvo a 40 animales, entre los que estaba Tommy. Lamentablemente no logramos dar con su compañero inseparable en ese momento”, recuerda María.

Los perros rescatados fueron distribuidos entre hogares de tránsito, el área de zoonosis y un pensionado canino durante un período de entre 10 y 12 días, todo financiado exclusivamente a través de donaciones y el tiempo, esfuerzo y dedicación de los voluntarios. Algunos tuvieron la fortuna de ser adoptados por las propias familias que los transitaron. Sin embargo, para el resto, la falta de recursos económicos obliga a un desenlace doloroso: una vez castrados, deben regresar a la calle.

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Tommy pasó esos días alojado en el pensionado, donde disfrutó de la contención y de la compañía de otros perros. Ya esterilizado, se destaca por ser un gigante sumamente dócil y equilibrado, que convive en armonía con adultos, niños y otros animales. Le quedan apenas un par de días de estadía cubierta antes de tener que regresar a la intemperie, en días marcadas por el calor agobiante, las lluvias y la vulnerabilidad de la vía pública.

Desde Lujaneritos lanzaron un llamado urgente para encontrarle un hogar definitivo a Tommy y a los demás perros del operativo que debieron volver a las calles.

“Todos están en adopción y todos se merecen una casa porque son amorosos. Te das cuenta de que disfrutan la vida de hogar cuando alguien los incorpora y les da el lugar que se merecen; ninguno mostró incomodidad ni quiso escaparse”, señalan desde la agrupación.

El pedido es claro: buscan familias pacientes, afectuosas y responsables que comprendan que dejar salir a un perro solo a la calle no es un juego, sino un riesgo que puede costarles la vida.

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Para colaborar con los gastos de los rescatados o postularse como adoptante de Tommy, se puede contactar a la organización a través de sus redes sociales en Instagram y Facebook (@Lujaneritos) o mediante el alias de Mercado Pago: lujaneritos.ONG.

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