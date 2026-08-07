“Ultrasónico”: la reinterpretación del Negroni que ganó la Campari Bartender Competition 2026

Con tecnología de ultrasonido, Manuel Alba, bartender de 878 Bar (Buenos Aires), reversionó el clásico Negroni y fue elegido como el ganador de la tercera edición de la Campari Bartender Competition, una plataforma que busca descubrir, impulsar y proyectar el talento argentino hacia Latinoamérica. Con Ultrasónico, Alba se llevó la votación de los presentes y del jurado en el evento que se realizó en el bar Tradition & Rebellion de Buenos Aires.

Alba deslumbró al público y al jurado con su creación

Bajo el concepto Negroni (R)evolution, la Campari Bartender Competition 2026 invitó a los participantes a reinterpretar este clásico cóctel a través de nuevas técnicas, ingredientes y relatos que reflejen las tendencias que marcarán el futuro de la coctelería.

Los asistentes pudieron votar a su reversión preferida y sumar puntos en la votación final de su creador

Después de una convocatoria federal que reunió a casi 300 bartenders de distintos puntos del país, solo cinco llegaron a la gran final nacional. Allí, frente a un jurado integrado por referentes de la industria y con la conducción de Mona Gallosi, Manuel Alba ganó la competición con su creación y obtuvo el lugar para representar a Argentina en la Final Regional de la Campari Bartender Competition LATAM, que se disputará el 24 de agosto en México. Además, se quedó con un premio de $5.000.000.

El jurado estuvo integrado por Ludovico De Biaggi, Sebastián García, Ramiro Ferreri, Francisco Vaccalluzzo y Natalia Torres

El bartender que llevará la innovación argentina a México

Con Ultrasónico, Manuel Alba, bartender de 878 Bar (Buenos Aires), se erigió como ganador de la tercera edición de la Campari Bartender Competition. Su propuesta demostró que la innovación tecnológica puede convivir con la tradición, reinterpretando el Negroni desde una mirada contemporánea sin perder la esencia que convirtió al clásico en un ícono de la coctelería. El jurado integrado por Ludovico De Biaggi, Sebastián García, Ramiro Ferreri, Francisco Vaccalluzzo y Natalia Torres eligió la propuesta de Alba por sobre los demás participantes.

El ganador obtuvo el premio de $5.000.000

Más que reinventar el Negroni, Manuel propuso una nueva forma de entender su evolución. Para lograrlo utilizó tecnología de ultrasonido para macerar gin con eneldo y shiso, acelerando la extracción de aromas y potenciando la expresión de cada ingrediente.

El resultado fue un Negroni con un perfil herbal vibrante, un amargor equilibrado y un final limpio que mantiene intacta la identidad del original mientras incorpora una nueva mirada. “Nuestro cóctel va ser herbáceo, levemente picante y también cítrico, que a va potenciar mucho al Campari”, explicó.

Así se hace Ultrasónico, el cóctel ganador de la competencia

Su propuesta partió de una idea clara: el futuro de la coctelería no pasa por reemplazar la tradición, sino por potenciarla mediante herramientas que permitan trabajar con mayor precisión, reducir el desperdicio y respetar la esencia de cada ingrediente.

Ultrasónico, el cóctel elegido por el jurado para el primer puesto

Una competencia que puso en valor la creatividad detrás de la barra

Los cinco bartenders que llegaron a la instancia decisiva compartieron un mismo objetivo: demostrar que el Negroni sigue siendo un clásico capaz de evolucionar. Desde la agricultura y la sustentabilidad hasta la tecnología, la identidad regional y la gastronomía local, cada propuesta aportó una nueva forma de entender el futuro de la coctelería.

La competición convocó a bartenders de todo el país

Junto al ganador, llegaron a la final Abigayl Ferrucho, de Pipi Lounge Bar (Buenos Aires), con Negroni Novara, una propuesta inspirada en los orígenes de Campari y en el paralelismo entre la evolución del Negroni y la agricultura; Constanza Espíndola, de Tiny Bar (Misiones), con Cápsula Raíz, una creación basada en la preservación biológica, la lactofermentación y una filosofía zero waste; Luca Benjamín Durán, de Sardina Bar & Café (Mar del Plata), con Resurgente, una reinterpretación que puso en diálogo la identidad de la costa atlántica y la herencia italiana del Negroni; y Manuel Menéndez, de Pony Line (Buenos Aires), con Negroni Vigilante, una propuesta que reivindicó la identidad gastronómica argentina a través de técnicas contemporáneas e ingredientes locales.

Campari invitó a los participantes a reversionar el clásico Negroni

En su tercera edición, la Campari Bartender Competition volvió a consolidarse como una plataforma para descubrir nuevos talentos, impulsar la innovación detrás de la barra y fortalecer una comunidad de profesionales que hoy posiciona a la coctelería argentina como una de las más creativas de Latinoamérica.

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