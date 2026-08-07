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Infantino impulsa un proyecto que podría cambiar el negocio del fútbol mundial

Infantino impulsa un proyecto que podría cambiar el negocio del fútbol mundial

La FIFA evalúa abrir una participación minoritaria de su negocio comercial a inversores privados para recaudar US$4200 millones. El plan, impulsado por Gianni Infantino, generó el rechazo de la UEFA y otras entidades, que cuestionan la falta de transparencia y el futuro de la gobernanza del fútbol. explica cómo funcionaría la nueva empresa que administraría los grandes torneos de la FIFA, quiénes aparecen detrás de la inversión y qué debate abre esta iniciativa.

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