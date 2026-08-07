Infantino impulsa un proyecto que podría cambiar el negocio del fútbol mundial

La FIFA evalúa abrir una participación minoritaria de su negocio comercial a inversores privados para recaudar US$4200 millones. El plan, impulsado por Gianni Infantino, generó el rechazo de la UEFA y otras entidades, que cuestionan la falta de transparencia y el futuro de la gobernanza del fútbol. explica cómo funcionaría la nueva empresa que administraría los grandes torneos de la FIFA, quiénes aparecen detrás de la inversión y qué debate abre esta iniciativa.