Un árbol de olivo de más de 4000 años de antigüedad revivió el turismo de un pueblo oculto en Grecia

En el oeste de la isla griega de Creta, lejos de los circuitos turísticos más concurridos, se encuentra Pano Vouves, un pequeño pueblo que logró captar la atención de viajeros de todo el mundo gracias a la ayuda de un árbol de olivo que data de más de 4000 años de antigüedad.

Conocido como Olivo Monumental de Vouves, este ejemplar impresiona a todos por su enorme tronco retorcido y sus gruesas ramas, moldeadas durante miles de años por el clima mediterráneo. Aunque establecer su edad exacta resulta complejo, ya que no existe un método universalmente aceptado, los investigadores coinciden en que se trata de uno de los más viejos del planeta.

El árbol se encuentra protegido por los locales (Foto: Lasantha Arachchige)

Alrededor del árbol se hallaron restos arqueológicos correspondientes al período geométrico de Grecia, que se remonta aproximadamente al 900 a. C. Ese descubrimiento permitió determinar que el olivo ya era un punto de referencia para las comunidades de aquella época, por lo que su origen sería todavía mucho más antiguo.

El tronco de esta especie tiene un perímetro de 12,5 metros y un diámetro de 4,6 metros. Para una mayor preservación, se decidió en los últimos años colocar un cercado para evitar que los turistas intenten tocarlo, pisar sus raíces o provocar actos de vandalismo que impidan el correcto crecimiento del famoso árbol griego.

¿Cómo logró un árbol de olivo cambiar para siempre la economía de un pueblo?

El valor histórico y cultural del árbol llevó a que en 1997 fuera declarado monumento natural protegido por las autoridades griegas. Años más tarde, en octubre de 2009, se inauguró el Museo del Olivo de Vouves, instalado en una tradicional vivienda del siglo XIX ubicada a pocos metros del árbol.

Así es por dentro el Museo del Olivo de Vouves (Foto: Irene Lidoriki)

El espacio exhibe antiguas herramientas utilizadas para la producción de aceite de oliva y explica cómo esta actividad fue moldeando la economía, la gastronomía y la identidad cultural de Creta durante siglos. Hoy, quienes visitan el lugar pueden recorrer el museo, caminar entre olivares centenarios y conocer de cerca uno de los árboles más emblemáticos del Mediterráneo.

La creciente popularidad del olivo transformó a Pano Vouves en un destino elegido por quienes buscan una experiencia diferente durante su paso por Grecia. En los alrededores existen opciones de alojamiento para todos los perfiles de viajeros. Desde hoteles boutique y villas con vistas a los olivares hasta casas de huéspedes tradicionales que permiten conocer de cerca la hospitalidad local.

También hay establecimientos de agroturismo, donde los visitantes pueden participar en la cosecha de aceitunas, degustar productos elaborados con aceite de oliva de producción local y disfrutar del entorno rural característico de Creta. Para quienes prefieren el contacto con la naturaleza, la región cuenta además con zonas de acampe y senderos ideales para realizar caminatas, recorrer los olivares en bicicleta o visitar las playas cercanas.