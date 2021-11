Un castillo maldito y una princesa rebelde: las razones por las que la nueva película de Lady Di enfurecerá a la realeza

Alejado de la biopic tradicional, Pablo Larraín, el director de la película Spencer, logró construir un retrato diferente de la princesa Diana. La película, que ya encendió las alarmas de la Casa Real, reflejará los tres días en Sandringham, durante las festividades navideñas, donde Lady Di se convierte en un personaje profundo, en ebullición, con sus luces y sus sombras expuestas.

El retrato de Larraín no propone a una princesa sumisa, sino rebelde y de carácter

Ahora bien, ¿se verán bien reflejados los Windsor en el espejo del director chileno o, por el contrario, rechazarán la ficción tal como lo han hecho con The Crown? Aquí cinco razones por las que Spencer tampoco será la película preferida de la familia real británica.

La familia real británica aparece en segundo plano

Con las excepciones de los príncipes William y Harry, la película trata a todos los Windsor como personajes secundarios que solo son vistos a través de la mirada implacable de una Diana, que ya no acepta ser “domesticada”.

Fue filmada en un castillo maldito para la Corona

El Schlosshotel Kronberg de estilo Tudor, un castillo que actualmente es un hotel, proporcionó algunos interiores

Parte de la película se filmó en el Schloss Kronberg, que ahora funciona como un hotel pero que en sus orígenes fue un castillo alemán construido en la misma época que Sandringham por una tía bisabuela de Isabel. Allí fue donde se casó Sofía de Grecia, la hermana de Felipe de Edimburgo y tía del príncipe Carlos, con Cristóbal de Hesse-Kassel, un príncipe alemán que murió luchando por el nazismo. El duque, que estuvo presente en el casamiento de su hermana, tenía nueve años en ese momento. Años después, la princesa Sofía no fue invitada a la boda de su hermano para evitar mostrar la ascendencia alemana de Felipe y su débil, pero existente, conexión nazi.

Qué pasa si Kristen Stewart se queda con el Oscar

La película podría convertirse en la fuente audiovisual definitiva para aprender más sobre Diana

Si bien la película no ha recibido muy buenas críticas, en lo que sí la prensa se puso de acuerdo es en valorar la brillante actuación de Kristen Stewart que, desde que terminó de filmar la saga Crepúsculo, se cuida bien de elegir papeles serios y que la desafíen. Aunque todavía falta para que se anuncien los candidatos, al parecer, la nominación a los Oscar de Stewart es cantada. Si al príncipe William le molesta que le pregunten por The Crown, no se puede ni imaginar qué hará cuando una película crítica con su familia sea, a su vez, el relato más ilustrativo de su madre. Y, así, la película de Larraín se convertirá en la fuente audiovisual obligada para saber más sobre Diana.

Diana se lleva bien con el servicio

Aunque la familia real tiene una gran presencia en la película, más que nada por la presión que ejercen desde sus alrededores sobre el estado de ánimo de Diana, hay un gran espacio para mostrar la relación amistosa y amable de la princesa con el servicio tanto de aquellos que la entendieron como de quienes no.

La película tiene más escenas con el servicio que con la familia real

Diana no es buenita, es un personaje repleto de matices

El guion es crudo con Diana, no la muestra como una mujer amable y sumisa, sino todo lo contrario. De carácter, la Diana de Larraín y Stewart es rebelde y se queja frente a la autoridad.