Un diputado salteño pidió la pena de muerte, tras el femicidio de Abigail

Ignacio Jardun, vicepresidente de la Cámara de Diputados de Salta, pidió la pena de muerte y justificó el linchamiento al presunto asesino y violador de la nena tucumana de 9 años. Crédito: Captura Facebook

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de octubre de 2020 • 13:02

Ignacio Jarsun, vicepresidente 1ro de la Cámara de Diputados de Salta, se pronunció en sus redes sociales respecto del femicidio y violación de Abigail Riquel. De hecho, el diputado pidió la pena de muerte para quienes cometan ese tipo de delito. Asimismo, justificó el linchamiento por parte de los vecinos del presunto asesino de la nena de 9 años.

"Debe existir la pena de muerte para estas lacras. Violar y asesinar a una nena de 9 años, es lo único que merece. Los vecinos lo mataron con sus propias manos, a este delincuente, que 3 días antes de cometer el crimen había salido de la cárcel", escribió Jarsun en el inició de su posteo en Facebook.

"Estoy muy triste por el final de Abigaíl, no es justo que ese sea su final, lo que sí es justo es el final de esta lacra que cometió el delito", concluyó el legislador salteño de 34 años. Mientras que la mayoría de sus seguidores coincidían con su idea, hubo quienes no compartían aplicar justicia por mano propia y unos pocos también le remarcaron que no estaban de acuerdo con la pena de muerte.

El ex intendente de Rosario de Lerma, entre 2015 y 2019, ya había tenido manifestaciones en sintonía con la mano dura. Hace menos de un mes, por caso, se había enfrentado dialécticamente con los organismos de derechos humanos, que rechazaron su proyecto de ley para habilitar a las fuerzas de seguridad el uso de las pistolas Taser.

"Era demasiado pedir que esta gente deje de defender a los delincuentes y nos acompañen. Por esta gente estamos así y cada vez peor, más robos, más feminicidios, más violaciones, más muertes de personas de bien. Sigan así defendiendo a los delincuentes que van por buen camino", les respondió en sus redes.