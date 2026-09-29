Un grupo de buzos llegó al fondo del “Gran Agujero Azul” y se quedó sin palabras al ver qué pasaba ahí

El Gran Agujero Azul, conocido en lengua maya como Taam ja’, representa uno de los enigmas naturales más fascinantes del mar Caribe. Situado cerca del límite entre México y Belice, frente a la península de Yucatán, este cráter de 274 metros de profundidad cautivó al mundo desde que Jacques Cousteau lo difundió en 1960. Recién en 2018, una misión encabezada por Fabien Cousteau y el empresario Richard Branson permitió explorar el suelo de esta estructura cónica con el uso de un submarino especializado, revelando un ecosistema sorprendente y señales preocupantes de la mano del hombre.

Durante el descenso, la tripulación observó cómo el agua perdía claridad. Al traspasar una densa capa de sulfuro de hidrógeno, el entorno cambió por completo: la vida bacteriana, los peces y las algas desaparecieron por completo. El sumergible continuó su trayectoria hacia el fondo y halló formaciones de estalactitas, un hecho que sorprendió a los investigadores, ya que hasta ese momento la ciencia consideraba que estas estructuras solo surgían en ambientes terrestres. El hallazgo desafió las teorías previas sobre la formación de estos agujeros, los cuales nacen de forma lenta debido a la interacción entre el agua salada y la roca caliza.

Así es la forma que tendría el sumidero según las investigaciones que se hicieron al respecto (Fuente: Frontiers Marine Sciences)

La travesía también dejó al descubierto una realidad inquietante respecto a la contaminación global. A pocos metros del suelo, la expedición registró la presencia de una botella de vidrio de dos litros y una cámara GoPro, elementos descartados por turistas que terminaron depositados en las profundidades del océano. En ese mismo sector, los exploradores divisaron dos cuerpos humanos. Según el reporte de Fabien Cousteau y Richard Branson, se trataría de dos buzos que perdieron la vida en un intento fallido por explorar este rincón. Tras informar a las autoridades de Belice, se decidió dejar los restos en su ubicación original, preservando la integridad del lugar como un sitio de descanso final.

Un estudio publicado el 23 de febrero de 2023 en la revista Frontiers Marine Sciences aportó más luz sobre esta formación. La investigación confirmó variaciones críticas en la concentración de oxígeno, la química del agua, la temperatura y las estructuras biológicas presentes en el área de 13.690 metros cuadrados. El acceso al agujero se encuentra a una profundidad de entre 4,5 y 5 metros bajo el nivel del mar.

El Segundo Agujero Azul Más Profundo Del Mundo

A diferencia de las fosas marinas tectónicas, que alcanzan los 11.000 metros, esta estructura mantiene una configuración vertical propia de los ecosistemas aislados del Caribe. Aunque el Taam ja’ ostenta una profundidad imponente, no es el número uno a nivel mundial. Ese récord pertenece a El Hoyo del Dragón, situado en Sansha Yongle, China, el cual registra 300 metros de extensión vertical. La exploración del Gran Agujero Azul continúa como un referente científico vital para comprender las transformaciones geológicas del lecho marino y los efectos directos de la huella humana en los rincones más inaccesibles del planeta.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA