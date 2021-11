Una conejita reveló las estrictas reglas que se debían cumplir para vivir en la Mansión Playboy

Una ex conejita reveló los secretos de su paso en la mansión Playboy y explicó qué reglas debían cumplir las mujeres que allí vivían para no ser expulsadas de la la glamorosa propiedad de Hugh Hefner.

Jenna Bentley de Montana vivió durante entre el 2007 y 2008 al lado de la fabulosa vivienda del magnate, en la llamada Bunny House (”Casa de las conejitas”). Solo tenía 18 años cuando cumplió su sueño de residir en el lugar, pero al pasar el tiempo se dio cuenta de que las cosas no eran tan fáciles.

La modelo vivió al lado de la mansión Playboy desde el año 2007 al 2008 Instagram

“Estoy bastante segura de que hicieron verificaciones de antecedentes bastante estrictas porque tienen que asegurarse de que no sos una asesina en serie”, dijo en una entrevista al medio Jam Press cuando le preguntaron acerca de su experiencia en el lugar.

“Quiero decir, a pesar de que teníamos un toque de queda a las 9 pm, no era como si fuéramos prisioneros. Aunque si no llegabas al toque de queda, terminabas durmiendo en el patio. Fueron muy estrictos al respecto. Y no se nos permitía tener novios, incluso conocer chicos era una razón para la expulsión inmediata”, agregó.

Si bien las reglas que debían cumplir eran estrictas, Jenna sostuvo que lo que obtenía a cambio valía los sacrificios. “Este lugar en el que vivíamos tenía cines, animales, camas elásticas, estilistas. Era una casa de juegos Barbie de la vida real. Había sirvientes que cocinaban y limpiaban. Había un teléfono que llamamos Dial-a-Dream porque podías presionar 0 y pedir lo que quisieras, en cualquier momento del día o de la noche. Por ejemplo, si quisiera papas fritas de McDonald’s a las 3 am, saldrían a buscarlas”, expresó.

Las vivencias de una ex conejita en la mansión Playboy Captura

Sobre las fiestas lujosas que hacían en la mansión, la modelo comentó que eran mucho más extravagantes de lo que comentaban los medios: “Quiero decir, la gente piensa que eran salvajes pero eran más salvajes de lo que puedas imaginar. En una fiesta vi a Angelina Jolie, Tommy Lee, Pamela Anderson, Dennis Rodman, estas fiestas fueron una locura”.

También habló de las intimidades de Hugh Hefner y su relación con el resto de las mujeres. “Nunca tuve relaciones con Hef, nunca, pero una vez lo encontré teniendo sexo. Obviamente, nunca puedo decir con quién fue. Todo lo que puedo decir es que había cuatro personas, incluido él”.

Por otro lado, Jenna afirmó que tenía un vínculo especial con Hugh. “Él solo tenía tres habitaciones principales en su casa para sus novias y esposas oficiales y el resto de nosotros vivíamos en Bunny House -comentó-. Quienes fueran compañeras de juegos del mes, como yo, yo era la “Señorita Abril”, podía quedarse gratis todo el año. Tenía que ayudar con la pintura corporal, los comunicados de prensa, salir con Hef y esas cosas. Creo que muchas de las chicas intentaron acercarse a Hef para poder conseguir más dinero, pero cuando yo estaba cerca, como cuando él tenía 80 y 90 años, no tenía sexo con ninguna de las chicas”.

Finalmente, hizo una reflexión sobre la actitud del magnate en aquel entonces. “Se movía en pantuflas, bendita su alma, ¡Creo que todas las rubias le parecíamos iguales en ese momento! Hef realmente tenía un corazón de oro, ojalá hubiera podido pasar más tiempo con él”.

El magnate, que fundó la revista erótica en el año 1953, falleció en el año 2017 a sus 91 años.