Cansada de las críticas, la China Suárez publicó un mensaje sin filtro en sus redes

Es probable que “Wanda Nara”, “Mauro Icardi” y “Eugenia ‘La China’ Suárez”, se convirtieran desde fines de octubre en los nombres más buscados en la web argentina luego que se desatara uno de los escándalos que mas resonó este año en cuanto a farándula se refiere. También es probable que para la ex Casi Ángeles ya sea bastante incómodo ser tema de conversación en su país y en el extranjero, y así lo demostró este sábado al publicar una historia en sus redes sociales que dejó muy clara su manera de pensar.

Desde que estalló el escándalo que señaló a la China como la tercera en discordia en el matrimonio de la empresaria y el futbolista del París Saint Germain, y que luego se comprobó que era cierto, la actriz eligió Instagram para hacer su descargo y dar su versión de los hechos.

Eugenia 'La China' Suárez envió un fuerte mensaje en redes sociales a sus detractores Prensa Star+

Fue así como, lo que parece ser una mujer que está cansada de estar en el ojo de la tormenta, eligió nuevamente esa red social para expresarse, y subió una historia con el fondo negro y letras blancas donde se podía leer la frase: “Talking shit about others won’t reduce the shit in your life”, que traducido al español significa: “Hablar mier... sobre los demás no reducirá la mier... en tu vida”. Acompañó la publicación de tres emojis de rayos, lo que fue un mensaje contundente para sus detractores.

El contundente mensaje de Eugenia 'La China' Suárez en Instagram (Crédito: Instagram/@sangrejaponesa)

La vida de la actriz se encuentra en este momento en un fuerte contraste. Por una lado vive una gran presente laboral tras haber filmado en España y en la Argentina una película junto a Álvaro Morte, El Profesor en La casa de papel, pero por otro es noticia constantemente luego de que se confirmara que se encontró con Mauro Icardi en un hotel en París.

Eugenia ‘La China’ Suárez contará “su propia versión” en televisión

Luego de la transmisión de la entrevista que Susana Giménez le hizo a Wanda y donde la mediática habló por primera vez acerca del sonado conflicto, la China no se quedó atrás y el lunes se podrá ver por la plataforma Star+ un reportaje que le hizo Alejandro Fantino.

La actriz contó en su cuenta de Instagram cuando se podrá ver la entrevista Instagram

Según contó la periodista Débora D’Amato en A la tarde (América TV), Suárez se sentiría arrepentida de grabar su versión antes de Wanda y Mauro porque “algunas cositas le quedaron un poco atragantadas”.

Trascendidos señalaron que en un momento de la entrevista que se filmó, Fantino le preguntó a la invitada por el escándalo y ella fue tajante al responderle.