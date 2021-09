Abusos, desenfreno y poder, el lado oscuro de la mansión Playboy develado por las exconejitas

Antes del estreno de la esperada docuserie de 10 episodios, Secrets of Playboy, que se podrá ver en 2022 por A&E, las conejitas de Playboy revelaron en un nuevo adelanto secretos inéditos sobre cómo era vivir en la mítica mansión de Hugh Hefner.

El magnate, que fundó la revista erótica, falleció en 2017. Con su imagen de empresario hedonista, era reconocido por sus fiestas descontroladas, que fueron un ícono en la revolución sexual de los 60, en las que abundaba el desenfreno, el consumo de estupefacientes y la constante búsqueda de placer.

Adelanto oficial de la docuserie Secrets of Playboy

“Es el lugar al que todos quieren ir y estoy de acuerdo con ellos. Todo lo que querés está aquí. Es como una mansión inglesa, pero está en medio de Los Ángeles. Y no tengo que salir por nada”, había declarado Hefner a Vanity Fair sobre su mansión, en 2012.

En el último trailer que publicó en sus redes A&E, Holly Madison, de 41 años, quien ya había denunciado que sufrió abusos durante los siete años en los que residió en la mansión (entre el 2001 y el 2009) en su libro de memorias Down the Rabbit Hole, afirmó que entrar en el mundo Playboy “fue una elección peligrosa”.

La expareja de Hefner había contado a People el año pasado oscuros detalles sobre la mansión: “Era un lugar donde se manipulaba para mantener a todo el mundo luchando por mantener su lugar en la casa. Había mucha competencia entre las otras mujeres. Aprendí a no confiar en ciertas personas. Había mucho miedo. Si pudiera volver atrás y hacer las cosas de otra manera, no tendría miedo de la gente. Y superaría los límites mucho más”.

Holly Madison es una de las exconejitas Playboy que participan de la serie documental televisiva Secrets of Playboy, que se estrenará en 2022 Instagram: @hollymadison

Según adelantó A&E en un comunicado, la docuserie televisiva explorará la oscura “verdad” detrás del imperio del fallecido magnate. “Había un lado de Playboy del que nadie quiere hablar”, afirmó en el video la ex “Coneja madre” PJ Masten.

Mientras que el exdirector de Playmate Promotions Miki García señaló: “Él era un defensor de la libertad sexual y la primera enmienda. Y realmente creía que era el dueño de estas mujeres”. Y, más tarde, agregó: “Cuando estás con alguien tan poderoso, puede pasar cualquier cosa. ¡Cualquier cosa! (...) Era un mundo hermoso, se veía así, pero era realmente feo”.

Una voz misteriosa resaltó en el material: “Hay algunas cosas que nunca vieron la luz”, lo que hace pensar que se contarán en Secrets of Playboy. Esto fue ratificado por Elaine Frontain Bryant, vicepresidenta ejecutiva y jefa de programación de A&E, quien indicó que esta producción “levantará el velo” de las “historias ocultas durante mucho tiempo” de Playboy.

Y agregó: “Es un ejemplo magistral de narración valiente que toma una mirada inquebrantable a los afectos personales del imperio de Hugh Hefner, al tiempo que explora la influencia más grande de su legado en nuestra sociedad y puntos de vista modernos de la sexualidad “.

Secrets of Playboy intentará desvelar los secretos ocultos del imperio de Hugh Hefner Gentileza People

La serie también incluirá entrevistas con el asistente de cámara de Hefner, Stefan Tetenbaum; la exresidente de la mansión, Jennifer Saginor; y exparejas del magnate como Madison, Bridget Marquardt y Sondra Theodore.

“No quería que la gente supiera lo que estaba pasando realmente”, comenzó diciendo Saignor en el adelanto. Y resaltó que “las personas que realmente estuvieron allí, son las que conocen la verdad”.

Madison no fue la única conejita que dio declaraciones tras la muerte de Hefner y contó lo que se vivía dentro de la mansión. Kendra Wilkinson, en una entrevista con BuzzFeed, reveló la existencia de un estricto toque de queda en la mansión. “Las noches eran difíciles porque mientras mis amigas Playmate (modelos que eran elegidas por la revista Playboy) podían salir de fiesta, yo tenía que estar en casa a las 21”, contó en sus memorias. Y confió: “Me sentía tan atrapada y enojada cuando me perdía algo bueno”.

Por su parte, Bridget Marquardt, expareja de Hefner, quien abandonó la propiedad en 2009, hizo declaraciones al programa australiano The Morning Show en 2017, y contó lo duro que era el magnate con aquellas personas que se alejaban de él. “[Hugh y yo] perdimos el contacto y traté de volver a la mansión. Él me dijo que siempre había una puerta abierta en cualquier momento que quisiera volver, pero escuché que eso no es del todo cierto últimamente. Así que llamé e intenté ir a principios de este año, pero aun no respondieron si me permiten ir”, aseguró la exconejita.

LA NACION