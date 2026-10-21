Una mujer fue a un bar y estalló al leer lo que el mozo había escrito en el ticket: “Una falta de respeto”

Una mujer vivió un incómodo momento durante una salida a un bar en Estados Unidos. Después de consumir unos tragos, pidió la cuenta y descubrió que el mozo había escrito un particular comentario en el ticket para identificarla. Indignada por la situación, decidió compartir lo sucedido en las redes sociales, donde su publicación no tardó en viralizarse.

La protagonista, identificada en X como @GotMiAAngel, había asistido sola al establecimiento. Sin embargo, lo que más le molestó fue que el empleado la describiera como “la chica sola” en el recibo, en lugar de utilizar su nombre o el número de mesa. “Esta descripción es una falta de respeto”, expresó la joven junto a una fotografía del ticket. Su publicación superó los 600.000 me gustas y provocó una ola de comentarios de personas que compartieron experiencias similares.

La historia generó opiniones divididas. Mientras algunos cuestionaron la actitud del mozo, otros consideraron que se trataba de una forma habitual de identificar a los clientes. “¿Por qué hizo eso? ¿Cuál es la razón para avergonzarte?”, escribió un usuario en apoyo a la mujer.

Una mujer decidió publicar el ticket de la compra por los comentarios ofensivos que recibió Twitter

Otra persona recordó una experiencia similar durante un viaje: “Hace tiempo, estaba estudiando en Italia y fuimos a comer una pizza a un restaurante. En lugar de nuestros nombres, escribieron en el pedido que éramos ‘los desconocidos’”. A su vez, otra joven contó: “Compré un departamento el año pasado y en cada página del contrato se me describe como ‘mujer casada, sola’”.

Entre las respuestas también aparecieron fotografías de tickets en los que algunos clientes habían sido identificados como “el hombre más feo” o “el hombre de la voz ronca”. Sin embargo, hubo quienes defendieron al mozo. “¿Realmente? Si estás sin compañía, estás solo. Y si estás vestida de rojo, estás vestida de ese color... ¿De qué otra manera preferís que te describan?”, cuestionó una persona.

Un joven compartió una imagen de un recibo en el que se lo describía como “el hombre más feo”

Otro usuario agregó: “¿Por qué es irrespetuoso? Parece una forma sencilla de ayudar a los camareros a identificar a los clientes a los que sirven”. “Solo en Estados Unidos se obsesionan tanto con todo esto. Tenemos asuntos más importantes en los que pensar que en esta tontería”, sentenció otro comentarista.

Otra persona reveló que en el pasado lo habían etiquetado como el “hombre de la voz ronca”

El polémico mensaje que recibió una moza en el ticket de un restaurante

Un episodio similar ocurrió en una sucursal de Hooters, la cadena gastronómica estadounidense, donde una empleada identificada en TikTok como @keylamxo denunció el maltrato que recibió por parte de un grupo de clientes. Según relató, los comensales gastaron 624 dólares en comida y bebidas, entre ellas 25 medidas de tequila Don Julio de 18 dólares cada una. Sin embargo, cuando llegó la cuenta, una mujer se quejó por el monto y le hizo un comentario a la trabajadora.

“Si me hubieras dicho que la cuenta era tan alta, tal vez hubieras recibido una propina”, recordó la joven. Ante la situación, la empleada expresó su indignación: “¡Cómo señora, solo trabajo acá! No estoy mirando su bolsillo, no sé cuánto hay en su banco. Tal vez no debería salir a comer si no puede permitírselo”.

El fuerte insulto que le dejaron en el ticket a la moza. Fuente: TikTok

Pero el conflicto no terminó allí. Antes de retirarse, los clientes dejaron un insulto acompañado por un dibujo obsceno en el ticket y, según la moza, ensuciaron deliberadamente la mesa. “Destrozaron la mesa. Esta mujer decidió tirar kétchup por toda la mesa y volcar todas las bebidas antes de irse. Además, no me dio propina. Y por eso lloré”, concluyó.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.