¿Una nueva realidad romántica? El piropo se reinventa bajo la forma del “cumplido”

Eliminado el piropo callejero de la faz de estas pampas (y de otras tierras también) - desterrado, recordemos, por iniciativa de los movimientos feministas que en los últimos tiempos ayudaron a poner en cuestión ese “halago” entre respetuoso e insinuador que tanto incomodó a muchas generaciones de mujeres - lo que se viene es el cumplido, que es casi lo mismo pero distinto.

“Sos muy simpático”

Según una encuesta realizada entre los usuarios de una aplicación para solteros, el 70% de las mujeres y 57% de los hombres argentinos hoy prefiere recibir “cumplidos” por su personalidad y no por su apariencia física lo que, en otras palabras, plantea una nueva realidad romántica. Ahora habrá que darles otra significación a comentarios que antes nos parecían indicadores de que no había atracción… ¿o en adelante será síntoma de que hay onda si alguien nos dice “sos muy simpático/a”, “sos brillante” etc. etc.?

En Argentina ya casi no se escuchan piropos y, pese a que somos un país de gente creativa, hasta el chamuyo atraviesa tiempos de cambio. De acuerdo con los resultados del sondeo, realizado entre miembros locales de Bumble, el 51% admite hacer cumplidos casi espontáneamente al destacar alguna una fotografía de perfil o algún aspecto de la biografía (he ahí una zona gris...), lo que podría ser el primer paso para conectar, o al menos el 31% de los encuestados considera que puede ser una luz verde para seguir flirteando, y más: casi el 18% cree que recibir un cumplido de alguien que le gusta o interesa, genera más atracción por esa persona.

El cumplido reemplaza al piropo, otra visión de las relaciones Shutterstock - Shutterstock

Para hacer más fácil la tarea de romper el hielo, pues en la app son las mujeres quienes toman la iniciativa, la plataforma agregó una función que permite a los integrantes de la comunidad destacarse del resto de los matchs al enviar un mensaje de 150 caracteres, antes de conectar. “La llegada de esta nueva herramienta ‘Cumplidos’ nos permite ofrecer la oportunidad de ser más intencionales para iniciar una conversación, una manera de conectar de manera positiva y saludable”, decía Ximena Sardaneta, directora de Marketing en América Latina. Eso sí, la función permite enviar solo un cumplido por día tanto en el perfil como en la biografía o en las imágenes de otro usuario (no aclara si es un cumplido por usuario o si un cumplido al día), y éstos aparecerán en la sección Encuentros (donde se ven distintos perfiles para deslizar a la derecha o izquierda) y en Les gustas.

La apuesta es bastante audaz

Si recordamos que, en muchos países, incluido éste, el piropo es considerado bajo la figura de acoso callejero, es decir que solo aplica como delito cuando es presencial, no virtual. En Francia, por ejemplo, “la Asamblea aprobó en 2018 multar con hasta 750 euros a los hombres que silben a mujeres en la calle; y en Perú, desde 2015, los piropos, tocamientos y gestos se castigan por ley”, dice un artículo de diario El País. En muchos países hispanohablantes el piropo es considerado un juicio de valor con tono o intención sexual y puede suponer, dependiendo de cómo se profiera, una situación de miedo para quien lo recibe, de intimidación e incluso de limitación de la libertad de las mujeres, que pueden llegar a cambiar sus trayectos o su vestimenta por no verse sometidas a ellos, agregaba el artículo.

