Caminos y Sabores: qué comer y tomar en la feria, del choripán de jabalí al vermú premiado

Caminos y Sabores edición BNA tendrá una nueva edición del 9 al 12 de julio de 2026, de 12 a 20, en BA Ferial. Además de productores, emprendedores y productos regionales, la feria sumará más de 50 propuestas gastronómicas para comer y tomar durante el recorrido por El Gran Mercado Argentino.

La oferta irá de sándwiches y picadas a bebidas artesanales, cócteles, helados y alfajores patagónicos. Entre los imperdibles aparecen el choripán de jabalí de Secretos del Monte, los sándwiches de fiambres artesanales de distintas regiones, el vermú premiado de Vecino Vermú, el primer vermut orgánico del país de Sábado Vermú, gins artesanales y tragos con limoncello o licor de maracuyá.

Mucho más que sándwiches

Madamequete Gentileza Caminos y Sabores

La propuesta salada tendrá opciones para quienes busquen una comida al paso, una picada o un plato más contundente durante la visita. En el foodtruck Madamequete, de Madame Papin, habrá guiso de lentejas con Madamechurri, empanadas, sfogliatella salada rellena de osobuco, bebidas y una sorpresa dulce.

En el Camino de las Picadas, Los Hermanos ofrecerá dos combinaciones clásicas: sándwich de salame con queso gouda y sándwich de jamón crudo con fontina. Desde Colonia Caroya, Córdoba, Familia Grion llegará con más de un siglo de historia y cinco opciones de sándwiches elaborados con fiambres artesanales. Desde la marca aseguran que tienen “un sabor auténtico que no se compara con ningún otro”.

El Frigorífico Sersale tendrá panchos con salchicha tipo Frankfurt ahumada, sándwiches de jamón crudo, salame de campo, lomo y jamón cocido natural con queso de campo, además de picadas para compartir.

Choripán de jabalí y embutidos de ciervo

Familia Grion Gentileza Caminos y Sabores

Una de las propuestas más singulares será la de Secretos del Monte, que llevará a la feria un choripán de jabalí, acompañado con salsa criolla o cheddar. También ofrecerá sándwiches de embutidos de ciervo y cerdo, con toppings de rúcula y tomates secos ahumados.

El foodtruck Tandilero de Cagnoli tendrá opciones de sándwiches calientes, con bondiolitas y lomitos, bifes de carne de cerdo 100% libres de sellos, choripán y sándwiches de fiambres.

Vermú, gin y bebidas artesanales

La barra de bebidas artesanales reunirá etiquetas de distintas regiones del país. Vecino Vermú estará con su Vermú Rosso, que podrá tomarse en copa de vidrio o vaso plástico, con promociones especiales. Además, invitará a probar una etiqueta distinguida recientemente en los World Drinks Awards de Londres como una de las mejores del mundo.

En el stand de la provincia de Chubut estará PiquiGin, con gin servido en vaso de vidrio o plástico y opción de recarga. También participará Sábado Vermú, presentado como el primer vermut orgánico del país, elaborado a partir de vino Malbec orgánico y botánicos cultivados en las sierras de Calamuchita. La marca llegará con la distinción como el mejor vermut en los Argentina Spirit Awards y podrá degustarse solo, con soda, en Negroni o con tónica.

Mar del Plata Gin reeditará sus degustaciones con gin tonic en copón o ecovaso. Entre sus propuestas habrá un gin infusionado con grosellas de Sierra de los Padres y otro elaborado a partir del alcohol producido por fermentación de frutas de estación, reconocido en la última edición de Experiencias del Sabor.

Cócteles con limoncello y licor de maracuyá

Licores Chelo Gentileza Caminos y Sabores

Para quienes busquen tragos fuera de los clásicos, Licores Chelo llevará dos propuestas pensadas especialmente para la feria. Una será Chelo Spritz, una combinación de limoncello artesanal, espumante y soda en una versión argentina del aperitivo italiano. La otra será Caipi Maracuchelo, elaborada con licor de maracuyá, lima fresca y hielo.

José Salvadores, creador de la marca, señaló: “Muchas personas llegan pensando que un licor es una bebida pesada, pero cuando prueban estos tragos descubren algo completamente distinto: frescos, aromáticos y muy fáciles de disfrutar”. Quienes degusten ambos cócteles accederán a promociones especiales y podrán participar de un sorteo con temática mundialista.

Helados, alfajores y opciones dulces

Después del almuerzo, durante la merienda o en una pausa del recorrido, también habrá opciones dulces. Munchis llegará con una decena de sabores de helado servido, palitos helados y productos elaborados con leche Jersey proveniente de sus propios tambos, entre ellos manteca, dulce de leche y quesos. Además, ofrecerá promociones especiales en cajas de bombones y combos.

Desde Chubut, Ganash llevará alfajores, una propuesta que suma presencia patagónica al circuito dulce de la feria.

Una pausa para compartir

Mar del Plata Gin Gentileza Caminos y Sabores

Esta edición de Caminos y Sabores sumará áreas de descanso en cada pabellón para sentarse, compartir una mesa y probar las propuestas gastronómicas durante el recorrido.

La feria plantea esas pausas como parte del viaje por los sabores de la Argentina: fiambres centenarios, choripán de jabalí, gin artesanal, vermú premiado, helado con leche Jersey y alfajores patagónicos serán parte del menú para recorrer el país a través de productores, recetas e historias regionales.

Cuándo y dónde es Caminos y Sabores 2026

Caminos y Sabores edición BNA se realizará del 9 al 12 de julio de 2026.

se realizará del 9 al 12 de julio de 2026. ¿Dónde? BA Ferial, Av. Costanera Rafael Obligado 1221, CABA.

BA Ferial, Av. Costanera Rafael Obligado 1221, CABA. Horario: de 12 a 20.

Precios y beneficios

Entrada general: $20.000.

$20.000. Jubilados y mayores de 65 años: $7000, solo en boleterías y con documentación correspondiente.

$7000, solo en boleterías y con documentación correspondiente. Menores de 16 años: ingreso gratuito, acompañados por un adulto.

ingreso gratuito, acompañados por un adulto. Personas con discapacidad: ingreso gratuito con CUD vigente. El acompañante también ingresa sin cargo si el certificado lo detalla.

ingreso gratuito con CUD vigente. El acompañante también ingresa sin cargo si el certificado lo detalla. Estudiantes y docentes de gastronomía, hotelería, turismo y carreras afines: ingreso gratuito el jueves 9 y viernes 10 de julio, con constancia, libreta o listado con firma y sello de la entidad.

ingreso gratuito el jueves 9 y viernes 10 de julio, con constancia, libreta o listado con firma y sello de la entidad. Preventa 2x1: vigente hasta el 15 de junio.

vigente hasta el 15 de junio. Banco Nación: 15% de descuento para clientes con tarjetas de crédito Visa y Mastercard, en un pago y sin tope de reintegro.

15% de descuento para clientes con tarjetas de crédito Visa y Mastercard, en un pago y sin tope de reintegro. Club La Nación: beneficio 2x1 en entradas.

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Cómo llegar a BA Ferial