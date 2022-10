Una primavera ciclotímica para un fin de semana largo

La primavera lentamente hace pie en la ciudad. Si bien mostró mínimas de dos dígitos el viento permanente desde el este no permitió apreciar las temperaturas del amanecer, aunque las salidas del sol mucho más tempranas ayudaron a mitigar el fresco matinal. Las tardes mostraron al termómetro con bajo perfil para el paladar negro de la afición primaveral que pide máximas más altas, aunque la temperatura vespertina no estuvo distante de lo estadísticamente normal para esta època del año. Se viene un fin de semana largo que expondrá todas las facetas primaverales, desde tardes de calor hasta amaneceres invernales, desde jornadas con cielo despejado hasta días completamente nublados, desde el viento calmo hasta ráfagas que sacudan puertas y ventanas. La primavera entrará en una fase ciclotímica que expondrá todas sus variantes en un puñado de días, una montaña rusa atmosférica que nos llevará hasta lo más alto para después caer en picada y volver a subir. Ajústense los cinturones, se vienen varios días de idas y vueltas meteorológicas.

Jueves: otro día inestable

Comienza una jornada a puro nubarrón en el estuario, con una ligera inestabilidad que nos daría baja probabilidad de precipitaciones matinales. Se espera un amanecer con cielo mayormente nublado, viento leve y un piso térmico de 14°C. La frondosa nubosidad nos acompañaría durante todo el día. Se espera viento débil desde el sur que no desanimaría al termómetro que iría por 23°C vespertinos. Estaremos todo el día a merced de alguna llovizna aislada, pero a pesar de los cúmulos cargados, lo que puede llegar a precipitar es poco y nada. A la noche empezará a retirarse la nubosidad en un cierre térmicamente muy agradable con 18°C.

Viernes: feriado a pleno sol

Comienza el fin de semana largo con viento leve del sudoeste y cielo mayormente limpio con una mínima de 12°C. se espera por una jornada con mucho sol, ideal para planificar actividad al aire libre en el feriado con viento caliente llegando desde el oeste y el termómetro superando cómodamente los 27°C para alegría de los friolentos que vienen esperando que la primavera cumpla con tardes más cálidas. La noche intensificaría la velocidad de viento en un cierre con 18°C. Pasada la medianoche entra un frente frío que se anunciaría con ráfagas donde alguna lluvia aislada no desentonaría, atención los que salgan y vuelvan tarde.

Sábado: ráfagas y nubarrones

El sábado comenzará inestable y nos mantendrá en vilo con la probabilidad de precipitaciones hasta media mañana. Se espera un amanecer con fuerte viento y cielo nublado, las nubes y las ráfagas se quedarán todo el día para moldear una jornada con poco sol pero que pone la tarde a salvo, con cielo mayormente nublado y una máxima de solo 19°C. Hacia la noche se retira la nubosidad, se atenúa el viento y comienza un brusco descenso de temperatura.

Domingo: vuelve el sol

La jornada dominical nos devolverá el cielo despejado y el viento leve, pero nos dejará un frío amanecer con el mercurio iniciando la cuenta en 7°C. Rápidamente se recuperará el termómetro para llevarnos hasta una tarde templada con máxima de 21°C, moldeando un día de muy buenas condiciones meteorológicas para todos aquellos que quieran salir un rato o tengan planes al aire libre.

Lunes: repunta el mercurio

Vuelve el viento templado al estuario, con la mínima recuperándose hasta 10°C en una mañana con viento leve y cielo despejado. El sol se queda todo el día para ofrecer otra tarde ideal para aquellos que quieran aprovechar el feriado al aire libre. La máxima también levanta con una tarde con 22°C redondeando una jornada netamente primaveral con muy buenas condiciones meteorológicas.

Spoiler alert

La semana que viene transcurrirá con dirección de viento variable por lo que no tendremos estridencias térmicas. Las mínimas se mantendrán en 14°C, en amaneceres frescos, pero no fríos, y las tardes mostrarán al mercurio superando los 23°C. No se esperan lluvias en toda la semana.

Eso es todo, amigos. Se viene un fin de semana largo que tendrá varios semblantes meteorológicos. La tarde más cálida será la del viernes y la franja más inestable la mañana del sábado. Tendremos una mañana dominical con ecos invernales y pasaremos del sol a los nubarrones para volver al sol. Al fin y al cabo, así es la primavera, la estación a la que le toca separar los extremos y que se permite coquetear con el invierno y el verano.

Hasta la semana que viene

