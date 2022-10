Feriados de octubre: cuándo será el próximo fin de semana extra largo

Después de septiembre, que no tenía feriados estipulados en el calendario, octubre llega con un fin de semana de cuatro días. Además, más allá de las dos jornadas libres de este mes, hay otras cinco en lo que queda de 2022.

Cuándo son los feriados de octubre

Para el mes que comienza, existe una efeméride histórica: el 12 de octubre se celebra el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que conmemora la llegada de Cristóbal Colón y su expedición de tres carabelas a la Isla de Guanahani, en el archipiélago de las Bahamas. Esta fecha, que anteriormente se conocía como el Día de la Raza, fue el primer contacto entre los marineros europeos y los nativos americanos, situación que -luego- dio paso a la conquista de América por parte de los recién llegados.

Así queda el calendario de feriados en octubre Captura Argentina.gob.ar

Como en 2022 la fecha cae miércoles, desde el Estado se tomó la decisión de trasladarlo al lunes para que la jornada se una al fin de semana. Con este mismo fin, también se decidió agregar el viernes 7 como feriado nacional para fines turísticos. De esa manera, el segundo fin de semana de octubre será de cuatro días.

Sumado a esto, el 5 de octubre es un día no laboral por el Día del Perdón o Yom Kipur, que se llevará a cabo entre este martes 4 y el miércoles 5. Como ocurre en cada uno de estos casos, no es obligatorio para el empleador ceder el día no laborable, sino que quedará a criterio de cada uno. De todos modos, al tratarse de una celebración religiosa, lo que se suele hacer es darles el día a los empleados judíos, mientras que el resto de la población concurre normalmente a sus puestos de trabajo. Respecto a la paga de la jornada, se abona normalmente y no corresponde ningún adicional.

Esto es distinto a lo que ocurre con los días de asueto, según consta en la Ley de Contrato de Trabajo. Para quienes trabajan los días feriado, la jornada no se cobra como regular sino que, al igual que sucede con los días no laborables, se debe pagar doble.

Cómo siguen los feriados de 2022

Tras las mencionadas fechas, habrá que esperar hasta fines de noviembre para volver a tener un feriado, cuando se celebre el Día de la Soberanía Nacional, que conmemora un nuevo aniversario de la batalla de Vuelta de Obligado en el que las tropas criollas se enfrentaron a la Armada inglesa y francesa. Esto se realiza el día 20 del anteúltimo mes del año, pero como este año cae domingo, se decretó que el lunes 21 sea feriado con fines turísticos.

Luego, el jueves 8 de diciembre llegará el día de la Inmaculada Concepción de María, fiesta religiosa que es un feriado inamovible del calendario nacional y se empalmará con un puente turístico dado por el viernes 9, con lo que el descanso se extenderá cuatro días sumados el sábado y el domingo.

Finalmente, el domingo 25 se vivirá la Navidad, a una semana del cierre del año.

Qué ocurrió en septiembre

Según estaba previsto en el calendario, septiembre no iba a contar con feriados, ya que no hay ninguna conmemoración nacional que se haga ese mes. Sin embargo, el panorama cambió después del atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Mientras la investigación recién comenzaba y se vivían las primeras repercusiones del hecho, el presidente Alberto Fernández anunció en cadena nacional que el viernes 2 de septiembre sería de asueto para que los trabajadores pudieran manifestarse durante la jornada.

De todos modos, excepto por esta anomalía, el resto del noveno mes del año transcurrió normalmente, sin feriados nacionales y con dos días no laborables para un sector de la población, ya que el lunes 26 y martes 27 se celebró el Año Nuevo judío.