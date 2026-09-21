Utilizó el agua de un arroyo lindero a su domicilio y construyó una impactante central hidroeléctrica

Un creador de contenidos vietnamita conocido como Chien-Tran subió a su canal de YouTube, llamado Mini Construction, el paso a paso una central hidroeléctrica que causó furor en las plataformas digitales.

Un influencer construyó una central hidroeléctrica

Chien-Tran aprovechó un arroyo que atraviesa su propiedad para generar electricidad a 220 voltios, con el objetivo de obtener una fuente alternativa frente a posibles cortes de luz. Para ejecutar la obra, el influencer utilizó ladrillos, tuberías, una turbina y un generador.

El curioso funcionamiento

El invento funciona con una configuración conocida como “central de pasada”. Chien-Tran desvió parte del caudal del río a través de una canalización y, tras pasar por la turbina, devuelve el agua a su curso original.

El proceso requirió mediciones previas del terreno, la construcción de muros de ladrillo reforzados, la instalación de conductos y una tubería vertical. Esta última estructura aumentó la caída del agua para maximizar la fuerza necesaria antes del contacto con la turbina.

La central hidroeléctrica que construyó el influencer

Según el Departamento de Energía de Estados Unidos, la elección del equipo técnico depende del desnivel y del volumen de agua disponible. Cuanto mayores resultan ambas variables, mayor es la cantidad de energía obtenida por el dispositivo.

Tras completar la canalización, Chien-Tran conectó una rueda hidráulica a un alternador. El movimiento mecánico del agua mueve la turbina y el generador transforma ese impulso en energía eléctrica.

La propuesta innovadora del influencer vietnamita que se hizo furor en redes

En los videos publicados, el sistema encendió una lámpara y un ventilador. Este proyecto se clasifica como micro-hidroelectricidad. Sobre esto, el Departamento de Energía estadounidense define estos sistemas como instalaciones de hasta 100 kilovatios, capaces de abastecer una vivienda o una granja.

Por su parte, el influencer destacó que esta tecnología resulta viable solo en entornos donde el flujo de agua permanece constante y confiable. El experimento de Chien-Tran demuestra el potencial de la generación doméstica, aunque la implementación en otros lugares exige una evaluación rigurosa del curso de agua y el cumplimiento de estrictas normas técnicas, ambientales y de seguridad.

La central puede generar electricidad durante las 24 horas

La propuesta despertó interés global sobre las energías renovables de fabricación casera aplicadas al consumo residencial diario. Este desarrollo subraya la posibilidad de utilizar recursos naturales cercanos mediante técnicas de ingeniería simple y accesible.