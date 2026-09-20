Feng Shui: dónde poner una taza de arroz en el hogar para atraer abundancia

El Feng Shui, antigua disciplina china dedicada a armonizar la energía vital (Chi) en los espacios habitados, utiliza el arroz como uno de sus símbolos tradicionales más potentes.

Considerado desde tiempos milenarios como un emblema de fertilidad, sustento y riqueza, este grano cumple una función específica dentro del hogar cuando se ubica estratégicamente bajo las pautas del mapa Bagua para el periodo 2026.

El significado simbólico del arroz en la filosofía oriental

En las culturas asiáticas, el arroz representa la base de la alimentación y la seguridad financiera. Dentro de la práctica del Feng Shui, colocar un recipiente con este ingrediente no solo atrae la bonanza económica, sino que actúa como un filtro energético capaz de absorber las vibraciones negativas que se estancan en las habitaciones.

Para maximizar sus efectos durante el ciclo 2026, la tradición sugiere utilizar una taza de cerámica o loza blanca,llenar dos tercios de su capacidad con granos de arroz crudo e incluir elementos complementarios como monedas chinas doradas o tres hojas de laurel seco para potenciar la intención de abundancia.

Para canalizar la prosperidad de forma efectiva, se recomienda situar el recipiente en puntos específicos Monstera / Pexels

Las 3 ubicaciones clave para colocar la taza de arroz en el hogar

El mapa Bagua determina las zonas de la casa que rigen diferentes aspectos de la vida. Para canalizar la prosperidad de forma efectiva, se recomienda situar el recipiente en los siguientes puntos específicos:

La esquina sureste de la vivienda (sector de la riqueza): es el punto focal por excelencia para activar la energía del dinero y las oportunidades profesionales.

es el punto focal por excelencia para activar la energía del dinero y las oportunidades profesionales. La entrada principal o recibidor: colocar la taza cerca de la puerta de ingreso (de forma discreta) permite limpiar las energías que entran desde el exterior y dar la bienvenida a la buena fortuna.

colocar la taza cerca de la puerta de ingreso (de forma discreta) permite limpiar las energías que entran desde el exterior y dar la bienvenida a la buena fortuna. El centro del comedor o la cocina: al ser las zonas donde se prepara y comparte el alimento, situar el ritual en estos espacios refuerza el sustento familiar y evita la escasez.

El arroz es considerado un aliado de las buenas energías en el feng shui (Foto: Creada con IA)

Un error recurrente en la aplicación del Feng Shui es abandonar los amuletos sin el cuidado adecuado. Para que el canal energético se mantenga fluido y no genere el efecto contrario (estancamiento), es indispensable seguir una rutina de mantenimiento:

Frecuencia de cambio: el arroz debe reemplazarse cada 30 días, preferiblemente coincidiendo con la fase de Luna Nueva.

el arroz debe reemplazarse cada 30 días, preferiblemente coincidiendo con la fase de Luna Nueva. Inspección de humedad : si el arroz acumula humedad, cambia de color o se deteriora antes del mes, debe retirarse de inmediato, ya que indica que ha absorbido una carga densa de energía.

si el arroz acumula humedad, cambia de color o se deteriora antes del mes, debe retirarse de inmediato, ya que indica que ha absorbido una carga densa de energía. Desecho consciente: los granos retirados no deben consumirse; se recomienda devolverlos a la tierra (en una maceta o jardín) como gesto de gratitud hacia la naturaleza.

Por Maria Luisa Alvarez Mejia