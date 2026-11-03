¿Viajás en avión? Descubrí las preguntas que podés hacerle a la tripulación y no sabías

¿Sabías que puedes solicitar compresas frías, vendas e incluso agua caliente durante un vuelo? Aunque muchos pasajeros lo desconocen, algunos artículos que pueden hacer el viaje más cómodo están disponibles a bordo y se pueden solicitar directamente a la tripulación. La azafata danesa Sille Rydell, con seis años de experiencia en aviación, llamó la atención en redes sociales al compartir consejos sobre estos recursos y demostrar que los viajeros no siempre aprovechan todo lo que ofrecen las aerolíneas.

En un video publicado en su perfil, Sille explicó que los pasajeros con dolor de cabeza o pies hinchados pueden preguntar si hay bolsas de hielo disponibles. Este artículo se puede usar como compresa fría para aliviar las molestias durante el viaje.

Existen diversos elementos que se le pueden solicitar al equipo a bordo, como bolsas de hielo, agua caliente y tapones para los oídos (Fuente: iStock)

Otro recurso que puede marcar la diferencia es el botiquín de primeros auxilios. Por ejemplo, cualquier persona que desarrolle ampollas en los pies durante su viaje por el aeropuerto puede preguntar a la tripulación sobre la disponibilidad de vendas. La azafata también respondió a un seguidor que preguntó si era posible obtener medicamentos durante el vuelo. Según ella, la tripulación podría contar con algunos recursos para ayudar en caso de molestias.

En algunos países, además, los aviones comerciales están obligados a llevar botiquines de primeros auxilios, que pueden incluir medicamentos de venta libre. Sin embargo, la composición de los botiquines y los artículos disponibles varían según las regulaciones aplicables y los procedimientos de cada aerolínea.

Agua caliente, compresas sanitarias y otros artículos: ¿qué más se podría solicitar?

La lista de Sille también incluye opciones que podrían sorprender a quienes viajan frecuentemente en avión. Entre ellas, la posibilidad de pedir agua caliente para preparar té o incluso fideos instantáneos que el propio pasajero haya traído, siempre que haya disponibilidad y la aerolínea lo permita.

Tapones para los oídos, agua adicional y toallitas húmedas son algunos de los artículos que los viajeros pueden solicitar a la tripulación de cabina. En el caso de las compresas sanitarias, su disponibilidad no está garantizada en todos los aviones, pero la influencer recomienda preguntar a la tripulación si es necesario.

Entre el 20% y el 30% de la población experimenta algún grado de temor al volar, por lo que cualquier elemento que haga más placentero el viaje es una buena opción (imagen ilustrativa) Foto: FreeP¡CK

Para Sille, la vergüenza no debería impedir que los pasajeros pidan ayuda. En una publicación de TikTok, destacó que los profesionales están acostumbrados a lidiar con diferentes situaciones durante los viajes. “Aunque te parezca extraño o vergonzoso, probablemente ya lo hayamos escuchado antes y sepamos la solución”, afirmó.

Prendas de vestir que la azafata prefiere evitar durante los viajes en avión

Además de consejos sobre qué pedir a bordo, la experta también compartió algunas recomendaciones sobre la ropa adecuada para viajar. Entre las prendas que prefiere dejar en casa están las chanclas. Según ella, este calzado puede dificultar una caminata rápida por el aeropuerto y dejar los pies expuestos al frío dentro de la cabina.

Los pantalones vaqueros muy ajustados tampoco son una opción para los vuelos, sobre todo para los largos. El motivo es la incomodidad que puede provocar la hinchazón de piernas y pies durante el viaje.

Los pantalones cortos y las camisetas muy cortas completan la lista. En este caso, la preocupación de la azafata radica en el contacto directo de la piel con los asientos del avión. Las recomendaciones refuerzan la importancia de considerar no solo el destino, sino también la comodidad y las condiciones durante el viaje.