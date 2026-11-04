Villavicencio Ultra Trail: la experiencia única de desafiar una Reserva Natural Protegida

La precordillera mendocina fue escenario de la sexta edición de la Villavicencio Ultra Trail, la competencia que reunió a cientos de corredores en senderos de máxima exigencia técnica. Los atletlas desafiaron las distintas distancias de la competencia, atravesando la Reserva Natural Villavicencio, la histórica Ruta de los Cóndores y senderos técnicos con vistas al cerro Aconcagua.

La competencia consolidó su lugar en el calendario sudamericano

Más allá de los cronómetros y las medallas, la jornada dejó una postal viva sobre lo que significa abrazar el deporte al aire libre y sentir la fuerza natural: un equilibrio entre exigencia física, respeto por el entorno y una hidratación mineral consciente que brota del mismo suelo que se pisa.

En la prueba más exigente, los 55K con 2.800 metros de desnivel, la victoria quedó en manos de Carlos Becerra, quien completó el trazado en 5:47:59. Completaron el podio Pablo Rodriguez y Beto Pereyra, con registros de 06.49.06 y 07:06:36, respectivamente. Estos rendimientos coronaron una competencia de alto vuelo, donde la resistencia mental, la lectura del terreno en los acarreos y la dosificación de energía fueron determinantes para dominar la distancia más exigente del circuito.

Los corredores atravesaron la Reserva Natural Villavicencio

El nivel de exigencia de la competición puso en primer plano una premisa ineludible: para quienes eligen una vida llena de movimiento, no da lo mismo cualquier agua y elegir qué tomar importa. El diferencial de Villavicencio radica en su propuesta de hidratación mineral. A través del blend que aporta su propio origen, se convierte en un aliado indispensable para la vida activa, acompañando desde el inicio del día hasta después del entrenamiento para sostener el bienestar y ese impulso que te permite seguir adelante.

Frente a la creencia habitual de que todas las aguas son iguales, su propuesta pone en valor el origen: un agua mineral natural de manantial nacida en la misma reserva protegida donde se compitió, cuyo recorrido por las rocas le confiere un blend propio de minerales como calcio, magnesio y potasio. Sin agregados artificiales, esa pureza intacta acompañó a los atletas como una aliada natural para rehidratarse, refrescarse y recuperarse tras el desgaste en la montaña.

La prueba más exigente consistió en 55K con implacables 2.800 metros de desnivel

“Impulsar el deporte en este entorno tiene un sentido directo con lo que somos. Villavicencio nace en esta montaña protegida y recorre su corazón durante miles de años para llegar con su pureza y sus minerales intactos. Acompañar a los atletas en este desafío es celebrar esa vitalidad que nos impulsa a seguir en movimiento y a conectar con la naturaleza a través de una hidratación mineral auténtica, sin agregados, nacida en el mismo suelo que hoy los vio correr”, destacó Carolina Gallego, directora de Marketing de Villavicencio/CCU.

El diferencial de Villavicencio radica en su propuesta de hidratación mineral

Acompañada por un operativo ambiental que eliminó los plásticos de un solo uso y protegió cada vertiente hídrica, la Villavicencio Ultra Trail coronó una edición para historia. En este entorno protegido, la experiencia demostró que la fuerza de la naturaleza no se explica, se siente. Con la fuerza intacta de sus minerales de origen impulsando a los atletas, la jornada despidió una fecha única que celebró la vitalidad, el movimiento y todo lo que la montaña tiene para dar.

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