Todo comenzó con una historia de amor a la vera del Río de la Plata, a miles de kilómetros de un destino que se transformaría en un lugar esencial en la vida de Débora Maschwitz. Allí, en un restaurante, conoció a Ariel, un hombre que acababa de regresar de estudiar abogacía en Bélgica y Francia, gracias a una beca otorgada por la UBA. Pronto descubrieron que tenían mucho en común, en especial su interés por abrirse a otras culturas. De hecho, ella recién volvía de hacer un posgrado en Comunicación en España.

Se enamoraron y, tres años después, en medio de una Argentina envuelta en una atmósfera confusa, se casaron. El contexto les sirvió de puntapié para cumplir un sueño compartido por ambos: tener una experiencia de vida en el exterior. Ariel pidió vacaciones en su trabajo para buscar oportunidades en Europa, y para su alegría, se abrió una puerta en París.

publicidad

publicidad

Débora y Ariel se casaron en el 2001.

Corría el año 2001 cuando decidieron dar el gran salto con buenas cartas en juego: una promesa de trabajo y un departamento en la calle Daguerre, en el distrito 14 de la ciudad del amor.

El horizonte se asomaba alentador, aunque a Débora le inquietaba un detalle: ¡no hablaba francés! Lejos estaba de imaginar que, varios años más tarde, esa misma inquietud se transformaría en un propósito de vida.

Techos de zinc, el reto del idioma y dieciocho videocasetes en Pompidou

Con las emociones exaltadas, la pareja armó las valijas para embarcarse en su nueva vida. Al llegar a París se instalaron en un sexto piso sin ascensor. Era una antigua chambre de bonne, que consiste en pequeños departamentos de servicio de la última planta en los edificios haussmanianos.

Los alquileres eran carísimos, pero ellos habían conseguido un precio accesible gracias a unos amigos franceses a quienes Débora y Ariel les habían prestado un departamento en Buenos Aires, años atrás: “Desde allí veíamos los techos de zinc parisinos y el movimiento de nuestra calle peatonal, la Rue Daguerre, llena de vida con su panadería, quesería, vinoteca, sombrerería y pescadería fresca de Normandía”, describe ella.

publicidad

publicidad

Una chambre de bonne es una habitación o microapartamento muy pequeño, con techos inclinados, ubicado habitualmente en el último piso; se construyeron originalmente para alojar al personal doméstico (bonne) de las familias burguesas que vivían en los pisos inferiores.

Para Débora, el mayor reto fue el idioma. Sin presupuesto para un curso, se dirigió a la biblioteca del Centro Pompidou y durante horas se dedicó a estudiar francés, acompañada de dieciocho videocasetes.

“La bibliotecaria me confesó que fui la única persona en terminarlos todos. En mi diario de aquella época escribí: `Al salir del Pompidou y esperar el colectivo, veo unas bailarinas practicando en una ventana alta al ritmo del bastón de su profesor. Luego, en el viaje nocturno y frío, paso frente a la Sainte-Chapelle y veo Notre-Dame iluminada mientras un gaitero toca para los turistas. Al bajar, camino por nuestra peatonal entre vecinos cargados de paquetes, bufandas y gorros que compran pan, pescado y café para preparar una soupe à l’oignon´”.

En Francia, 2005.

publicidad

publicidad

Superar los desafíos, la llegada de los hijos y los meses que se transformaron en años

Lo que comenzó como una aventura que suponían que iba a durar unos meses pronto comenzó a transformarse. Los días pasaron y los desafíos en el camino enraizaron su vida en París. Para Ariel, el gran reto fue aprobar el examen CAPA, del Colegio de Abogados de París. Débora, en cambio, sumó una nueva actividad para mejorar el idioma: se anotó para participar en visitas guiadas gratuitas en el Museo de Orsay para residentes, dadas por estudiantes de Arte y Turismo.

“Aunque me costaba entender, me emocionaba escuchar las explicaciones sobre La pequeña bailarina de Degas”, cuenta.

Junto a su familia, en París, su hogar por 13 años.

“Años después cursé un máster en Comunicación Sustentable en la Sorbonne Paris-Nanterre y entré a trabajar en una agencia. Escribir y hablar profesionalmente en francés fue un gran desafío, más aún con la llegada de nuestros tres hijos: Zoe, Julia y Lucio. Ellos asistieron al colegio español Federico García Lorca. Allí me hice muy amiga de las madres españolas, con quienes fundamos el `Club de los Martes´. Junto a dos amigas argentinas, fueron mi gran sostén emocional y seguimos en contacto hasta hoy”, continúa Débora.

“Una gran ventaja durante todos esos años fueron los viajes. En cada rato libre recorríamos Francia, Grecia, España e Italia. Al principio, con presupuesto acotado, buscábamos promociones en tren, nos alojábamos en Gîtes o Chambres d’hôte y comíamos en mercados locales”.

En la actualidad, Débora y Ariel siguen siendo amantes de los viajes (foto: Inglaterra 2026)

publicidad

publicidad

La decisión de volver a la Argentina y el choque cultural inverso: “El regreso no fue sencillo”

La aventura, finalmente, duró trece años. El proyecto siempre había sido regresar, y si bien lo hicieron mucho más tarde de lo imaginado, en 2017 cumplieron. De Argentina se fueron dos y volvieron cinco.

Desde que habían dejado Buenos Aires, las visitas sucedían todos los años y sus hijos mantuvieron siempre un vínculo estrecho con sus raíces, sin embargo, añoraban la cotidianeidad: “Queríamos volver antes de que entraran en la adolescencia porque extrañábamos a la familia, a los amigos y… al sol”.

"Adaptarnos nuevamente a ciertos códigos sociales como la impuntualidad, la informalidad, la inestabilidad económica y la inseguridad nos llevó más tiempo del esperado”

“Pero el regreso no fue sencillo: nosotros volvíamos a casa, pero nuestros hijos llegaban a un país casi desconocido. Adaptarnos nuevamente a ciertos códigos sociales como la impuntualidad, la informalidad, la inestabilidad económica y la inseguridad nos llevó más tiempo del esperado”, confiesa.

publicidad

publicidad

Traer Francia a la Argentina: “Quería volcar allí todo lo vivido y aprendido”

A pesar de la dificultad del regreso, Débora había llegado con un plan desde París, un puente que la ayudó a menguar el impacto del choque cultural inverso y mantener la conexión con el segundo hogar de ella y su familia.

Antes de dejar París, en un evento en la Maison de l’Amérique Latine, tuvo una charla con un agregado cultural. Cuando supo que Débora quería darle vida a una iniciativa cultural ligada a Francia, le sugirió abrir una Alianza Francesa en Pilar, cerca de su lugar de residencia en Argentina.

“Quería volcar allí todo lo vivido y aprendido”, afirma Débora. “Los trámites fueron complejos de ambos lados, ya que las Alianzas son asociaciones civiles locales (hay más de cincuenta en Argentina). Primero debí presentar el proyecto ante la Fundación de Alianzas Francesas en París, que exige estándares altísimos en docencia, material, gestión cultural y solvencia. Una vez aprobado, constituí la Sociedad Civil Alianza Francesa en Pilar a nivel local. Este doble respaldo garantiza la excelencia académica francesa sumada a una fuerte impronta local”, cuenta.

En la actualidad, Débora dirige la Alianza Francesa en Pilar.

“Hoy amo mi trabajo. Los alumnos llegan contentos, con mate y facturas, buscando aprender el idioma y compartir un lindo momento. Muchos piden consejos para estudiar o trabajar en Francia, Suiza, Bélgica o Canadá, y también damos clases online a alumnos en el exterior con más de diez horas de diferencia. Con más de cien estudiantes y cinco profesores, siempre me hago un espacio para charlar sobre la vida y la actualidad francesa”, continúa.

“En Pilar existe una gran demanda cultural y la gente busca un lugar de encuentro. Por eso, junto a la Universidad Austral, la Universidad del Salvador y la Cámara de Comercio Franco-Argentina, organizamos exposiciones, cine, música y degustaciones de quesos. El año próximo cumplimos diez años de este sueño hecho realidad, y sigo con el escritorio lleno de proyectos por compartir”.

publicidad

publicidad

Expo en la Universidad Austral

Aprender de cada vivencia: “ Amor Fati ”

Veinticinco años pasaron desde que Débora dejó Buenos Aires para comenzar una nueva vida en París, con su amor, el hombre que le cambió el destino unos años antes.

Casi una década transcurrió desde que decidieron regresar a la Argentina, su país de origen, con tres hijos y un sinfín de aprendizajes. Volver no fue sencillo, nunca es fácil volver a la cotidianidad de la propia tierra, cuando la ausencia es larga y la transformación interna, profunda.

Débora Maschwitz en la actualidad.

Sin embargo, Débora supo hallar su lugar en la Argentina sin dejar atrás su amor por Francia. Y lo que alguna vez fue una traba -no conocer el idioma- se transformó en un modo de vida en su propio rincón de la Alianza Francesa en Pilar, Buenos Aires.

publicidad

publicidad

“De Francia me llevé el valor de escuchar distintos puntos de vista y aprender de cada vivencia: estudiar en otra lengua, trabajar en entornos multiculturales y adaptarme. La maternidad también fue una gran escuela; es un rol poco valorado que debería figurar en el currículum por la organización, paciencia y entrega que exige”, reflexiona.

Débora hoy elige Argentina para vivir, pero París, y la cultura francesa, la acompañan cada día.

“Aprendí a aceptar el error tras muchos currículums y entrevistas rechazadas, y a apoyarnos en pareja en momentos críticos, como cuando Julia tuvo peritonitis y Lucio una infección en el fémur. Estudiando filosofía descubrí en Nietzsche el concepto de Amor Fati: amar todo lo que sucede, lo bueno y lo doloroso, abrazando cada instante”, concluye.

*

Si querés compartir tu experiencia podés escribir a argentinainesperada@gmail.com

publicidad