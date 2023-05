Volver al futuro: Eric Stoltz, el Marty McFly “original” que echaron del set porque todo el elenco lo odiaba

escuchar

Corría 1985 y Volver al futuro era estrenada después de experimentar varios tropiezos en su camino. El primero de ellos era convencer a los estudios de cine de que la historia de viajar en el tiempo funcionaría. Una vez superado este impasse y con el rodaje en curso, la siguiente piedra en el zapato fue lidiar con la contratación de Eric Stoltz, el protagonista de la cinta que no daba la talla para el papel. Este gran problema derivó en el posterior despido del actor y en la contratación de Michael Fox como su reemplazo.

¿Qué seguía entonces? Con la fecha de estreno a la vuelta de la esquina, había que rehacer las varias escenas de Stoltz mientras que, al mismo tiempo, los de montaje hacían malabares para terminar la película antes de julio, la fecha prevista para estrenar.

Una vez estrenada la cinta, los resultados no podían ser mejores. Volver al futuro se convirtió en la película más exitosa de ese año al recaudar más de 380 millones de dólares, catapultó a la fama a sus protagonistas y terminó siendo, cinco años después, una de las trilogías más exitosas y populares del cine estadounidense.

El protagonista que nunca fue

Fue recién en 2010, con motivo del 25 aniversario de Volver al futuro que se reveló que antes de Michael J. Fox, Eric Stoltz había rodado casi todas las escenas de Marty McFly, las mismas que se incluyeron en los bonus track de la edición Blu-Ray de la cinta. A partir de entonces, los rumores acerca de las causas del reemplazo de Stoltz fueron en aumento. Mucho se habló de la falta de carisma del actor y del descontento del director Robert Zemeckis.

Una escena de Volver al futuro (Foto: Archivo) LA NACION

Y es que no solo el director sino también el escritor Bob Gale así como todo el equipo de producción se dieron cuenta de que a pesar de que Stoltz era un buen actor dramático, este no estaba aportándole al proyecto ese “encanto” que necesitaba la historia.

La incertidumbre y el descontento terminaron por hacer a un lado a Stoltz -que había sido nominado ese año al Globo de Oro por su papel en la película “Mask”- y reemplazarlo por Michael J. Fox, un rostro juvenil al que todos querían desde un inicio, pero cuyo compromiso con Family Ties, la sitcom que grababa en aquel entonces se lo impedían.

Un actor difícil

En el libro “We Don’t Need Roads: The Making of the Back to the Future Trilogy”, su autor Caseen Gaines, reveló lo difícil que resultó Eric Stoltz como compañero de rodaje apoyado en declaraciones de los actores que fueron parte del proyecto.

“Eric era un actor muy diferente y podía ser muy difícil. En aquella época, todos los actores jóvenes querían ser como De Niro y Pacino. Creo que no era la película correcta para comportarse así. Eric tenía tanta intensidad. Vio drama en las cosas. Él no era realmente un comediante, y ellos necesitaban un comediante. Es superdivertido en la vida real, pero no abordó su trabajo así, y realmente necesitaban a alguien que tuviera esas habilidades”, declaro la actriz Lea Thompson, quien interpretó a la madre de Marty McFly en la cinta, en una entrevista incluida en el libro de Gaines.

Hace poco menos de cinco años, Thomas F. Wilson, el actor que interpretó al malvado Biff en la cinta, habló sin pelos en la lengua de su mala relación con Stoltz durante el rodaje de la cinta. “Trabajé con Eric por casi seis semanas. Grabamos casi toda la película y había problemas en el set. Eric no era fácil, todo el tiempo con su método de actuación. ‘Todo el mundo llámeme Marty menos Lea (Thompson) que interpreta a mi mamá y a quien estoy tratando de besar fuera de cámara’”, reveló Wilson.

Volver al futuro, una película icónica que encierra misterios

En otro momento de la entrevista, el actor reveló también que sintió alegría cuando le hicieron saber que Stoltz ya no sería más parte del proyecto y relató cómo este aprovechó la escena de la cafetería para empujarle con demasiada fuerza.

“Pocos días antes de ser despedido, tuvimos un problema en la escena de la cafetería porque Eric me empujó tan fuerte con su actuación del método... Fue con fuerza contra mi clavícula, me estaba empujando de verdad. Y yo le decía durante el corte ‘Marty, esta es una película’, pero él hacía como que no me escuchaba”, contó.

En 2015, con motivo del 30 aniversario de Volver al futuro, la revista Vulture publicó detalles del despido de Eric Stoltz y entre estos describe la reacción de Christopher Lloyd a la noticia.

“Cada uno de los miembros del equipo de producción informarían al elenco principal sobre el cambio del protagonista un poco antes del gran anuncio para el resto de la producción. Bob Gale habló con Crispin Glover (George McFly) y Thomas F. Wilson mientras que Neil Canton (productor) fue responsable de hablar con Christopher Lloyd y Lea Thompson. Por otro lado, Frank Marshall y Kathleen Kennedy llamaron a los agentes de Eric Stoltz. Robert Zemeckis le dio la noticia al propio Stoltz mientras Spielberg que era uno de los productores de la cinta, esperaba entre bastidores”.

“Exactamente, lo que sucedió entre el director y su protagonista saliente durante su conversación se mantuvo entre los dos, pero Zemeckis reconoció luego que el actor tomó la noticia con serenidad. Para Canton, la noche que asumió que estaría llena de infelicidad tuvo un comienzo sorprendentemente alegre cuando recibió una risa muy necesaria de su viejo amigo Christopher Lloyd. “Conocía a Chris porque habíamos trabajado juntos en Buckaroo Banzai “, citó Vulture.

Unos meses después, consultado nuevamente sobre el despido de Stoltz, Lloyd declaró: “Todos los productores y Zemeckis iban a hacer un anuncio. Fue muy triste. Nadie tenía malos sentimientos hacia Eric, pero había que hacer algo. No fue una celebración, todos estábamos felices de ir en la dirección que tenía que ir, pero fue un poco triste”, afirmó el actor que interpretó al querido Doc en la cinta.

La versión de Eric Stoltz

En una entrevista con el portal Moviehole, Eric Stoltz habló de su paso por Volver al futuro y reveló que de haber continuado en la cinta, quizás su carrera se hubiera volcado hacia un escenario muy diferente al que tenía planeado.

“Fue hace veintitantos años y rara vez miro hacia atrás, si es que lo hago, pero en retrospectiva, creo que solo atravesar ese período difícil me ayudó a darme cuenta de cuán liberador fue realmente”, dijo.

Erick Stoltz y Lea Thompson fuera del rodaje de Volver al futuro Foto: BTTF.com

En ese sentido, continuó: “Regresé a la escuela de actuación, me mudé a Europa, hice algunas obras de teatro en Nueva York y de hecho invertí de una manera que era mucho más saludable para mí. Si me hubiera convertido en una estrella masiva, no sé si no hubiera entrado en terapia. Por otro lado, habría sido extremadamente rico, ¡lo que hubiera sido maravilloso! (agregó entre risas)”

Si bien actualmente está retirado de la actuación y se dedica de lleno a la dirección, reveló que ya no se ve como actor. “Algunas personas dirían que nunca lo fui. Me considero un director en este momento. Me gusta actuar. Pero honestamente, rara vez miro hacia atrás a algo que he hecho en el pasado. Estoy demasiado ocupado e interesado en lo que está sucediendo en este momento para que me importe”, cerró.

El Comercio (Perú)