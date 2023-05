Estaba en el kayak, lo atacó un tiburón y se defendió de la manera más insólita: “Tuviste suerte”

escuchar

Un hombre capturó el ataque de un tiburón a su kayak y también los momentos siguientes, que fueron dramáticos. Mientras navegaba por la costa de Hawai, Scott Haraguchi se cruzó de manera sorpresiva con esta especie de pez, el segundo más grande después del tiburón blanco, que atacó su pequeña embarcación. Rápidamente el video se convirtió en viral y dejó a todos los usuarios atónitos por la reacción del navegante para defenderse.

Grabó el momento en que un tiburón mordió su kayak

Los ataques de estos peces a humanos es un hecho que sucede con frecuencia en los destinos paradisíacos del Pacífico. Son comunes las noticias sobre ataques a surfistas en las playas australianas o de algún territorio aledaño. Pero en esta ocasión, el hecho desesperante ocurrió en la costa de Kualoa en Windward Oahu, cuando Haraguchi recibió el impacto y la mordedura de un tiburón tigre.

En el momento de la mordedura, grabó todo con su cámara GoPro, la cual se olvidó prendida por descuido. Mientras gozaba de la tranquilidad del agua, en medio del mar y con las montañas de fondo, el tiburón saltó repentinamente y atacó uno de los bordes del kayak. “¡Un tiburón!”, gritó al tiempo que le advirtió a su compañero del hecho. A continuación, le pegó con su pie izquierdo en la cabeza y logró alejar al animal.

Afortunadamente el hombre sobrevivió y resultó ileso, a diferencia de otros ataques en donde otros no corrieron con la misma suerte. Luego del impresionante susto, relató su experiencia a la prensa. En diálogo con KITV, Haraguchi comentó: “Miré hacia arriba y vi esta gran cosa marrón. Mi cerebro pensó que era una tortuga, pero luego me golpeó y me di cuenta de que era un tiburón tigre”. Según se detalló, una especie como esa puede medir hasta cinco metros de largo.

“Estoy tan contenta de que estés bien. Tuviste suerte. Literalmente grité cuando te atacó. probablemente me habría desmayado”; “Estoy sorprendido de que el kayak no volcara”; “Sorprendente el hecho de que parezcas bastante tranquilo considerando lo que acaba de suceder no fue un embestida, sino un ataque completo” y “Vas a necesitar un barco más grande”, fueron algunas de las reacciones dejadas en el sitio oficial de pescadores Hawai Nearshore Fishing, el cual compartió el video de Haraguchi.

Buceaba en las islas Maldivas, fue atacada por un tiburón y quedó todo grabado en una cámara

Carmen Canovas Cervello no atravesó la misma suerte que Scott Haraguchi. En medio de sus vacaciones en las islas Maldivas, decidió grabar con una cámara las profundidades del agua y cómo se desenvolvía en ellas. Tras sumergirse, la protagonista de esta historia atravesó una situación traumática en la cual su vida quedó en la encrucijada: un tiburón que estaba por la zona decidió atacarla y era ella o él.

A la hora de buscar explicaciones sobre el caso, los especialistas coincidieron en que Carmen invadió su zona y es por eso que el animal, al verse amenazado, decidió atacarla y generarle así un daño que, a priori, en la mayoría de los casos, sería trágica.

Buceaba en las islas Maldivas y fue atacada por un tiburón

En el caso de Carmen, sin embargo, no solo no requirió atención especializada, sino que con ayuda de otra persona le curó una herida al costado de los pectorales y siguió su camino. “Había alrededor de diez tiburones nodriza, de 198 libras a 220 libras y más de tres metros de ancho. Después de la mordedura del tiburón, no pensamos en nada importante, ya que solo era una lesión menor, así que limpiamos la herida y continuamos buceando en el mismo lugar nuevamente”, explicó su amigo, quien era su acompañante, sin darle demasiada entidad a ese momento.

LA NACION