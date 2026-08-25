Así está el vacunatorio abandonado más grande de la Argentina y qué explicación dieron desde el gobierno de la Provincia

Un complejo ubicado sobre la Ruta Panamericana, a la altura del kilómetro 46, en el municipio bonaerense de Pilar, que durante la pandemia de Covid-19 funcionó como el vacunatorio más grande de la Argentina, quedó actualmente abandonado y con distintos elementos utilizados durante la emergencia sanitaria en su interior.

A raíz de la difusión de las imágenes, que mostraron el avanzado deterioro del predio, desde el Municipio de Pilar aclararon que “por decisión de la Justicia” el lugar “fue entregado” y quedaron “imposibilitados de ingresar o realizar cualquier tarea allí”.

La explicación que dio el Municipio de Pilar tras la difusión de las imágenes del vacunatorio abandonado LN+

Qué se sabe del vacunatorio

La situación fue expuesta en el informe “La catástrofe de la pandemia: del vacunatorio más grande al ‘basural’ de Alberto y Axel”, difundido por el programa La Cornisa, de LN+, conducido por Luis Majul.

El establecimiento había sido inaugurado en 2021 luego de que los Estados nacional y bonaerense tomaran el complejo para utilizarlo durante la campaña de vacunación contra el coronavirus. De acuerdo con el informe, en el primer piso funcionaba un centro de vacunación que llegó a aplicar alrededor de 3000 dosis por día.

El predio había sido desarrollado por el empresario Mateo Corvo Dolcet, presidente de Pilar Bicentenario. En septiembre de 2017, Corvo Dolcet fue detenido acusado de liderar una organización dedicada al lavado de dinero proveniente del narcotráfico colombiano a través de un proyecto inmobiliario y de cocheras en la zona de Pilar.

Según mostró La Cornisa, años después de haber sido utilizado como centro de vacunación, el complejo presenta signos de abandono. En distintos sectores permanecen jeringas, camisolines, barbijos, tubos de oxígeno y baños que eran utilizados por las personas que concurrían a vacunarse.

El informe también registró cajas con ampollas, vidrios y otros materiales descartados, además de envases y elementos vinculados con las vacunas contra el Covid-19. Entre los objetos encontrados aparecen también empaques del Ministerio de Salud de la Nación y embalajes con la identificación de HLB Pharma Group S.A., empresa vinculada al empresario Ariel García Furfaro, detenido en agosto de 2025 en la causa que investiga la distribución y comercialización de lotes de fentanilo contaminado.

A su vez, quedaron abandonadas planillas de asistencia diaria correspondientes a distintos turnos, según el relevamiento difundido por el programa.

El predio no solo había sido utilizado como vacunatorio. Allí también funcionaba una dependencia destinada a la tramitación y renovación de licencias de conducir. De acuerdo con el informe, en los galpones permanecen numerosas licencias sin uso y documentación que contiene información personal.

La ubicación del complejo facilita además el ingreso de personas. Según mostró La Cornisa, pasajeros que utilizan el servicio del Belgrano Norte descienden en la estación Cecilia Grierson, ubicada a pocos metros del estacionamiento, y algunos ingresan al predio para llevarse objetos que quedaron abandonados.