La mirada de Claudio Zuchovicki sobre el crecimiento de la economía argentina: “Ni optimista ni negativo”

El presidente de Bolsas y Mercados Argentinos (ByMA), Claudio Zuchovicki, analizó la política económica del Gobierno y respaldó el rumbo de las medidas impulsadas por la administración de Javier Milei, aunque dijo que la evolución de la economía dependerá de que esos cambios se sostengan en el tiempo.

En diálogo con José Del Rio en Comunidad de Negocios, por LN+, el economista sostuvo que una parte importante del ajuste ya fue realizada y consideró que ahora el desafío pasa por consolidar esas transformaciones. “Veo el vaso medio lleno. Ni optimista ni negativo. Es condicional de acuerdo con las decisiones que se tomen. Yo estoy de acuerdo con el rumbo; creo que en muchas ocasiones el ajuste fue fuerte, rápido. Me parece que, desde ese lazo, ya se hizo. Cuando veo los subsidios, ya se hizo. Lo mismo con la mora, créditos, tasa de interés. Por lo tanto, ahora debería empezar a recuperarse. Pero ocurrirá si se sostiene en el tiempo”, expresó.

Claudio Zuchovicki, economista y presidente de Bolsas y Mercados Argentinos (ByMA) Santiago Filipuzzi

En otro tramo de la entrevista, el economista aseguró que hay un cambio en la mentalidad de los argentinos. En ese sentido, señaló que meses atrás la discusión giraba en torno a la inflación y la macroeconomía, mientras que hoy el foco está puesto en el consumo y otros aspectos de la economía real.

Además, declaró que el 90% de los argentinos está de acuerdo con el rumbo, pero se empieza a debatir la velocidad del cambio. “A mí no me gusta volar, pero por profesión estoy una vez arriba de un avión por semana. Ahora, llega un punto en el que el avión alcanza una velocidad en la que el cambio es irreversible. Y en la economía pasa lo mismo”, planteó.

Zuchovicki, en tanto, afirmó que la “batalla cultural” —concepto que el Gobierno suele utilizar para referirse a las discusiones de la sociedad— está puesta en la economía. “Es un resumen de incentivos, de si tenés los correctos o no. Ese es el debate actual. Hay que entender qué es lo que moviliza a uno a hacer algo. Si creo que el Estado me va a solucionar todo lo que hago mal, no tengo ningún incentivo para esforzarme”, remarcó.

Luego, siguió: “El incentivo al mérito hace que uno trabaje de cierta manera. Así podemos crear empresas como había antes. Hoy el funcionario tiene más poder que yo sobre la compañía y el proyecto es llevarme bien con él. Estamos discutiendo temas que antes no se discutían, y eso está muy bien”.

Acto seguido, el economista planteó una diferencia entre lo “transitorio” y lo “permanente”, y ejemplificó: “Uno puede cuestionar las formas o cualquier otra cosa, pero no pasa solo en la Argentina. Uber estaba prohibido y hoy tiene carteles en el aeropuerto”.

El presidente Javier Milei CONNIE FRANCE - AFP

“Sabemos que hay cambios irreversibles por decisión de la gente, porque decidió consumir de otra manera. Años atrás, el rey era el que tenía el producto. Por ejemplo, en algunos casos, si no se pagaba de contado, no se entregaba el producto. Ahora, el que hace clic es el rey”, agregó.

A su vez, Zuchovicki destacó el plan económico del Gobierno y señaló que se produjo un cambio en la mentalidad de los argentinos. “En el Argentina Week nadie me dio bola porque las finanzas no eran un tema. Hoy estamos discutiendo economía real; es la primera vez que sucede. La discusión es dónde está comprando la gente. Es una gran noticia. No hablamos de los problemas micro porque a la macro, en el fondo, la damos por ordenada”, subrayó.

El ministro de Economía Luis Caputo EMILIANO LASALVIA - AFP

“Yo me equivoqué. En 2017 decía cosas que no terminaron pasando. En ese momento, la crisis era sintomática; estaban divididos los perfiles. El BCRA contraía dinero y el ministro lo expandía, porque creían de buena fe. Había mensajes, una parte del Gobierno decía que había que subir tarifas y otra no. Cuando asumió Milei, la crisis era mucho más manifiesta”, recordó en referencia al cambio de época que planteó.

En otro tramo de la entrevista, el economista destacó que, ante el crecimiento de la digitalización y las compras en línea, se incrementaron las estafas y explicó que el 80% corresponde a ciberdelitos. “Empieza una industria nueva, ahora todos usamos aplicaciones”, comentó y aclaró: “No existe el milagro de las inversiones. Si fuese real, no existiría la pobreza”.