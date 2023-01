Crimen de Fernando: la contundente afirmación de Luis Novaresio al escuchar las declaraciones de Fernando Burlando

escuchar

El 2 de enero pasado, se dio inicio al juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 1 de Dolores. El joven fue asesinado en Villa Gesell el 18 de enero de 2020 a la salida del boliche Le Brique. Ocho jóvenes son los acusados y podrían enfrentarse a una condena de prisión perpetua. Pese a que en los últimos tres años decidieron mantener el silencio, recientemente algunos de ellos pidieron hablar para defenderse de presuntas falsas acusaciones. Este martes, durante el pase de 8.30 AM con Buen día Nación, por la pantalla de LN+, Gabriel Ziblat y Luis Novaresio analizaron el comienzo de la nueva jornada del procedimiento y el rol de Fernando Burlando como el representante legal de la querella. En este sentido, el periodista rosarino notó una actitud en el abogado que le llamó la atención.

Ciro, Lucas y Luciano Pertossi, Máximo Thomsen, Matías Benicelli, Enzo Comelli, Blass Cinalli y Ayrton Viollaz son los imputados por el crimen de Fernando. Los ocho jóvenes oriundos de la localidad de Zárate fueron señalados por los testigos y las pruebas como quienes -con distintos roles- habrían emboscado al joven de 18 años y lo atacaron a golpes hasta causar su muerte. Hasta el juicio, ninguno de ellos había querido hablar sobre el caso, lo que se adjudicó a una estrategia de su abogado, Hugo Tomei. Su postura se había extendido durante los primeros días en los tribunales, en los que declararon los testigos presentados por Burlando.

Los ocho imputados -Máximo Thomsen (23), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23), Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23), y Luciano (21), Ciro (22) y Lucas Pertossi (23)- presentes en la sexta jornada del juicio por el asesinato de Fernando Báez Sosa en Dolores Télam

Sin embargo, Luciano Pertossi y Máximo Thompsen dejaron atrás el silencio para hacer aclaraciones acerca de sus participaciones en la feroz golpiza de la noche del 18 de enero de 2020, y el segundo aseguró que jamás tuvo la intención de matar. En ambos casos, no respondieron las preguntas de los fiscales, por lo que sus declaraciones fueron escasas, lo que generó malestar en la querella. Este martes, Ciro Pertossi también pidió declarar. Antes de escuchar el testimonio del último imputado, Burlando habló con la prensa e hizo una fuerte reflexión para reforzar quiénes son las víctimas del caso.

“No me hablen de congoja ni de angustia, porque los únicos condenados a muerte en vida son Graciela y Silvino. Los únicos que van a convivir con la angustia y el dolor desgarrador de perder un hijo, que no tiene nombre, son los padres de Fernando. Matar les dio hambre, ¿entienden lo que es eso? Porque me parece que no entienden. Algo más salvaje y bizarro que matar a una persona e irte a comer, te da hambre”, lanzó el letrado bastante enojado este martes, antes del comienzo de una nueva jornada del juicio. En las imágenes difundidas por la pantalla de LN+, el abogado se refirió al video difundido en el que se muestra a algunos miembros del grupo en una casa de comida rápida tras el asesinato.

"Está re caliente", Novaresio sobre Burlando

“Está re caliente”, analizó Luis Novaresio al escuchar las palabras del abogado, que no dudó en demostrar su gran descontento por lo ocurrido en estas últimas tres fechas del juicio, en la que los tres jóvenes hablaron solo para contradecir la construcción de los hechos.

En coincidencia con su colega, Gabriel Ziblat agregó: “Me aparece que Fernando Burlando entiende muy bien este juicio que se juega en muchas canchas, dentro del tribunal y fuera. Si hay una estrategia de entorpecer, de enturbiar, de generar dudas, él es uno de los voceros que sale a dejar en claro que no hay dudas, que salieron a matar y se fueron a comer”. Los periodistas aseguraron que el abogado, hábil de experiencia, “no se deja atropellar en la cancha del público y sale a decirlo”, y destacaron el gran trabajo que lleva a cabo desde el momento en que se ofreció a ser el defensor de los padres del joven asesinado, cuando se dio a conocer el crimen en los medios de comunicación.

Silvino Báez , Graciela Sosa, padres de Fernando Báez Sosa en la novena jornada de audiencias Diego Izquierdo

Esta semana, el juicio continuará con los testimonios por parte de la defensa de los imputados. Así, amigos y padres de los acusados pasarán por los tribunales para brindar sus declaraciones relacionadas al caso. Se estima que el 31 de enero se conocerá el veredicto, aunque no se descarta que la fecha podría adelantarse debido a la rigurosidad que se lleva a cabo a la hora de cumplir los tiempos estipulados de cada jornada.

LA NACION