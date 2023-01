Fernando Burlando, tras la declaración de Máximo Thomsen: “Es la peor estrategia que vi”

escuchar

En el comienzo de la tercera semana del juicio por el brutal asesinato de Fernando Báez Sosa, la noticia saliente del día fue la declaración de uno de los acusados por el crimen, Máximo Thomsen, que aseguró que recibió un golpe en la noche del crimen y que tiró “una o dos patadas” y que nunca tuvo “intención de matar a nadie”.

Este lunes a la tarde, Fernando Burlando, abogado de la familia de la víctima, se refirió a las declaraciones de Thomsen y señaló que “lo que él dice no condice con lo que se ve en los videos” y con respecto a la forma en que decidió defenderse ante la Justicia, subrayó: “Me parece la peor estrategia que vi”.

Burlando se refirió a la declaración de Thomsen, quien decidió defenderse

“Thomsen puede decir que es inocente, pero tiene que probarlo también. La carga probatoria indica que todo el cúmulo de pruebas lo sindica a él como líder de una organización con la que emboscaron, planearon y acordaron matar a Fernando Báez Sosa”, añadió Burlando, en la puerta del tribunal de Dolores, donde se desarrolla el juicio.

Máximo Thomsen es uno de los ocho acusados de haber asesinado a golpes a Fernando Báez Sosa a la salida de un boliche en Villa Gesell, en la madrugada del 18 de enero de 2020. Fue reconocido por los testigos como uno de los agresores del joven y como alguien que le pegaba patadas en el rostro a la víctima cuando estaba arrodillada.

Máximo Thomsen, imputado por el crimen de Fernando Báez Sosa declaró hoy en Dolores Diego Izquierdo - Télam

“Pensá que Thomsen declara y dice que alguien le pegó -insistió el abogado-. En no sé en cuántas horas de video nadie vio en ningún momento que alguien ni siquiera lo toque a Thomsen. Y de pronto decir que le pegaron y que le hicieron un círculo... eso solamente lo vio él en su imaginación. Es una locura”.

Burlando: “¿Por qué Thomsen se cambió la ropa?”

Cuando lo consultaron sobre la actitud de Thomsen de no querer responder preguntas, Burlando aseveró: “La cobardía es así, en determinados momentos, es silencio. Es cobardía absoluta. Creo que se ha hundido él y hunde a todos sus compañeros, porque las respuestas que le dio a la fiscalía fueron realmente una gran nota de mendacidad”.

Después, el letrado señaló las preguntas que le hubiera querido hacer al acusado: “¿Por qué se cambió la ropa Thomsen si era tan inocente?”, fue una de ellas y agregó otras dos: “¿En algún momento le tomaste el pelo y le dijiste que lo ibas a matar? ¿Alguna vez le dijiste negro de mierda? Esas eran las preguntas que se venían”.

El abogado de los padres de Fernando Báez Sosa, Fernando Burlando, sale de los tribunales de Dolores, al finalizar la 11va. jornada del juicio Diego Izquierdo - Télam

“Cuando sos un cobarde es muy difícil que en la vida cambies. ¿Y sabés cómo lo mataron a Fernando? Por la espalda, de manera cobarde”, aseveró Burlando.

Más adelante, y de manera indirecta, el abogado de los papás de Fernando Báez Sosa cuestionó a los defensores de Thomsen. Fue cuando le dijeron que el acusado nunca había nombrado al joven asesinado por su nombre, y se refería a él como “la víctima”.

“Es cobardía -contestó-. No se atreven ni siquiera a justificar o a decir lo que hicieron y por qué lo hicieron. Ese es el tema, si vos vas a encarar una declaración de estas características, en nuestro buffett esto no pasa. Estos baches no va a haber. Y esto fue un pozo completo, desde que empezó hasta que se fue. Con inventos, mentiras, con cosas que solamente están en la imaginación de este pibe. Una cosa insólita”.

Sobre el final de sus declaraciones, cuando alguien dijo que los allegados a los imputados hablaron de “desgracia” al referirse al crimen. “La desgracia es otra. Es la desgracia de Fernando de haberse cruzado con semejantes salvajes, nada más. Esa es la desgracia”, concluyó el abogado.

Qué declaró Máximo Thomsen

En la jornada del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa de este lunes, una de los acusados por este crimen, Máximo Thomsen, declaró ante los fiscales. “Quiero pedir disculpas principalmente porque jamás, jamás en la vida se me hubiese ocurrido tener intenciones de matar a alguien. Yo jamás en la vida tuve esa intención y quiero pedir disculpas”, aseguró.

Máximo Thomsen, tras el crimen LA NACION

Luego recordó lo que hizo con sus amigos en las horas previas al asesinato y que fueron para Le Brique, el boliche de Villa Gesell, alrededor de las 3.30 o 4 de la mañana. Recordó más tarde que los empleados de seguridad lo retiraron del lugar y que una vez en la calle, vio que había una ronda y cuando entró en ella sintió que le “pegan una piña en la cara” y que él reaccionó “tirando patadas”.

”No sé a quién, no sé a dónde, estoy seguro que una o dos patadas he pegado, pero jamás con la intención de matar a nadie”, dijo y aseveró que después de las agresiones se fueron de allí. Luego, Thomsen señaló que llegó uno de sus amigos y le dijo: “Creo que terminó mal”. A lo que él respondió: “¿Cómo? Capaz te estás confundiendo con otra de las peleas, si fueron segundos... fue un abrir y cerrar de ojos”.

Más adelante, se negó a responder las preguntas de Fernando Burlando, abogado de los papás de Fernando. “No me siento cómodo respondiendo a una persona que me insultó mucho, insultó a mi mamá”, señaló el imputado.

LA NACION