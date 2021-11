Cristina Pérez y Luis Petri, juntos por primera vez en LN+: “Anhelaba esto que tenemos, es como un sueño”

Una entrevista muy particular la de esta semana en Hablemos de otra cosa. Primero porque los entrevistados son dos; segundo, porque se habla de política y de periodismo, pero también de amor.

Cristina Pérez, la exitosa conductora de Telefe Noticias y autora de la novela La dama oscura, que publicó recientemente, abre las puertas de su departamento en Puerto Madero para recibir al equipo de LN+, nada menos que en compañía de su flamante pareja, el político radical Luis Petri, que integra la bancada de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados. “Por primera vez hago una entrevista junto a una pareja”, advierte la dueña de casa.

Ambos, sentados muy juntos y con las manos entrelazadas, le cuentan a Pablo Sirvén cómo se desató el romance. Empieza ella: “Lo entrevisté por radio y me gustó como hablaba. Después de la nota, busqué su usuario para postear la nota y dije: ‘¡Qué bombón!’. Yo, que soy tan segura, estaba nerviosa en el primer encuentro”.

Y completa él: “En las primeras charlas hablábamos de temas de coyuntura y vinos. Hubo un proceso de conquista para llegar a la primera copa de vino. Cristina es una gran mujer, todo el mundo la respeta”.

La periodista televisiva se muestra feliz: “Estamos construyendo un camino juntos y nos tiene muy plenos”. Y para dar una idea del enganche mutuo, exclama: “¡Fui a Mendoza tres veces en un mes! Anhelaba esto que tenemos, es como un sueño”.

La idea del programa, para no perder el rico perfil de ambos invitados, es hablar primero con cada uno de ellos por separado para que el amor no sea el tema excluyente. Y después sí, se abre un gran bloque, al mejor estilo de la revista Hola!, con los dos juntos.

Primero es el turno de Cristina Pérez, en su faceta de escritora. “Escribir es un camino que me lleva a la infancia. Los libros fueron formando parte de la trama de mi vida como algo que me da felicidad. Empecé a ser una lectora desde muy niña”, nos cuenta frente a la gran biblioteca que preside el living de su casa.

“Siento que la literatura -cuenta- me cobija y me provee de una riqueza para contar la realidad. Siempre, en esta biblioteca, va a haber una frase en un libro que me haga feliz”.

Se destacan en el estante central de su biblioteca las obras completas de William Shakespeare en inglés y en castellano: “Mi libro no hubiera sido posible -explica- sin los 15 años que llevo estudiando Shakespeare. Entré en un romance intelectual con la obra de Shakespeare. Comenzó a abrirse un mundo que se convirtió en un espejo de mis aspiraciones”.

Hay también en la biblioteca de la periodista muchos libros sobre el período isabelino, que es la época en que transcurre la novela de Cristina Pérez, centrada en Emilia Basano, una persona que existió realmente y que además de un muy probable romance con el célebre autor teatral, pudo ser su estrecha colaboradora en algunas de sus obras más renombradas. “La dama oscura -detalla- era una mujer que Shakespeare mencionaba en sus sonetos”. Y agrega: “Descubrí en Shakespeare, un gran periodista y el mejor tratado de ciencia política. A veces me encuentro dialogando entre la obra de Shakespeare y la realidad, y me ayuda”.

Pérez no se hace demasiados problemas por la opinión de los demás: “La mirada de los otros, primero no perdona y después agradece. Todos representamos alguna contradicción. Preferí buscar mi verdad y ofrecerla a los demás. Todos somos alguien que está esperando ser comprendido. Uno puede ser uno y a la larga te entienden”.

¿También con su decisión tan contundente, tomada hace muchos años, de no querer ser mamá? “Podías ser mirada casi como monstruo -recuerda-, pero no tenía la vocación de ser mamá y eso era parte de mi verdad interior. La verdad es sanadora. Siempre es preferible el riesgo de ser”. Dice que probablemente se adelantó ya que el mandato de ser madre sí o sí no pesa tanto en las chicas de hoy.

Luis Petri también cuenta quién es en su bloque a solas. “Nací en una finca y conozco mucho la actividad vitivinícola -refiere-; milito desde los 14 años”.

Con respecto a su labor en la Cámara de Diputados, próxima a finalizar ya que dejará de ser legislador el próximo 10 de diciembre, dice: “En 2013, cuando ingresé al Congreso era una escribanía. En esa época, el kirchnerismo llamaba a votar y así se resolvían los problemas. En 2015, se dieron en el Congreso debates interesantes. Hoy el Congreso es la agenda de un gobierno.”

Petri asegura: “Es imprescindible el diálogo político, el tema es con quién”. Y entonces, aclara: “No creo posible acordar con el kirchnerismo, sí con el peronismo republicano”.

También habla de uno de los temas que más domina: “Hoy los argentinos vivimos temerosos de salir a la calle. En seguridad, hay falta de coordinación entre Nación y las provincias. Se deslegitimó a la policía y se legitimó a los delincuentes. A la policía le ataron las manos”, dice. Y añade: “No hay plan en materia de seguridad. En pandemia se soltaron más de 6000 presos. Todos los delitos crecieron”. El diputado radical también critica las leyes de alquileres y de teletrabajo.

En la entrevista, Cristina Pérez reflexionó, además, sobre su mayor voltaje crítico editorial, especialmente en su programa nocturno en Radio Mitre. Al respecto, apunta: “Mi trabajo no está afincado en mis derechos personales sino en el derecho de la gente a estar informada, no uso las palabras para fines violentos y no acepto ninguna limitación autoritaria a mi trabajo. La audiencia es mi garantía”.

También tiene en claro que nunca se verá tentada a cruzar a la vereda de la política como lo hicieron, hace poco, sus colegas Martín Tetaz (electo diputado por JXC) y Carolina Losada (electa senadora por JXC). “No tengo vocación política”, subraya, y agrega: “El periodismo es el amor de mi vida”.

Que el diputado Petri tome debida nota.

Hablemos de otra cosa se emite los viernes, a las 23, por LN+.