Daniel López Rosetti: “La calle Corrientes se va a volver a llenar de gente”

El médico clínico y cardiólogo Daniel López Rosetti participó anoche de Mesa Chica, el programa conducido por José Del Rio en LN+, y opinó sobre la actualidad de la pandemia y las vacunas. Además, aportó una mirada positiva en medio de un escenario complejo para el país. “La calle Corrientes se va a volver a llenar de gente”, pronosticó.

Consultado sobre una vuelta a la normalidad, el reconocido profesional de la salud contó que va a ser posible. “Vamos a volver a comer pizzas en las pizzerías de siempre porque el ser humano no cambia, puede cambiar en generaciones, pero no en dos años. Creo que va a llevar tiempo porque no es el único tema, como sucede con los temas económicos que van a jugar un rol como una epidemia paralela”, dijo.

Y continuó: “Soy optimista, en el sentido médico y epidemiológico, las clases van a empezar normalmente y pasando los meses va a ser una enfermedad más. El año que viene vamos a introducirnos a un período anterior que en algunos aspectos no va a ser de normalidad, pero en muchos otros creo que sí”.

Respecto a las vacunas que están disponibles hoy en el mercado, López Rosetti sostuvo que “indudablemente irán mejorando” con el tiempo. Y explicó: “La ciencia es un barco que va hacia adelante, es claro que se avanza en el conocimiento. Recordemos que hace un año estábamos discutiendo si barbijo o no barbijo. El primer vacunado no lleva un año”.

En esta línea, remarcó que “todas las vacunas sirven” e instó a que el país debe poder tener “todas las vacunas posibles”. Se refirió a la Sputnik-V, en particular, a la que calificó de ser “muy interesante”, aunque aclaró: “Yo quisiera tener todas en la Argentina”.

López Rosetti alertó sobre el estrés y las cuestiones psicológicas, neurológicas y psiquiátricas que causa la pandemia. “Hay cuestiones que parecen no médicas, pero lo son, como las que tienen que ver cuestiones de orden emocional y eso responde a lo que se llama psiconeuroinmunoendocrinología clínica. Lo que pasa en el cerebro y en el corazón, metafóricamente hablando, pasa en el resto del cuerpo. Hace poco hice una receta, que dice que el mejor ansiolítico es un abrazo, algo que disminuye la ansiedad y el estrés”, contó.

Y el doctor cerró, con un mensaje que buscó llevar tranquilidad a la sociedad. “Aunque físicamente sea más difícil acortar las distancias, vamos a volver a abrazarnos, volver a comer pizza en la avenida Corrientes, eso ya se siente que viene así”.

