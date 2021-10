Débora Plager alertó sobre la peligrosidad detrás de las palabras de Javier Milei: “¿De qué libertad habla?”

Débora Plager analizó -en su comentario editorial: “¿De qué libertad hablan algunos candidatos?” - la entrevista que Javier Milei brindó este domingo a Luis Majul para La Cornisa, el programa de LN+, y sus dichos sobre el aborto, la vacunación, el calentamiento global y la paridad de género.

La periodista distinguió la idea libertaria como doctrina económica de la libertad propiamente dicha. En torno al primer aspecto, dijo: “Hay muchos académicos y hay historia económica escrita en este sentido. El día en que en la Argentina pueda ponerse en práctica veremos si es exitosa o no”.

Entonces, se abocó al segundo concepto: “Lo que me preocupa es que si uno defiende ciertos valores y si uno está del lado de la libertad, de la no violación de los derechos humanos, de la república y de la posibilidad de elegir hay temas que me parece que ya han sido zanjados en la discusión de nuestra sociedad”.

Aborto

En primer lugar, tomó la definición del aborto que brindó el candidato a diputado. Para él, se trata de “un asesinato agravado por el vínculo”. Sin embargo, Plager sostuvo: “No hay ningún asesinato porque hay una ley que en la Argentina se aprobó y que está vinculada con la legalización del aborto, así que acá no hay ningún asesinato posible”.

“Una cosa son los valores morales de cada una de las personas, que están en la vida pública o en la vida privada. Uno puede no convalidar la interrupción de un embarazo, no hacerlo en su vida personal y está muy bien. Todas las posiciones son respetables. Pero en la Argentina hay una ley que le permite a las mujeres tener la libertad de elegir qué hacer con su cuerpo. Entonces, no hay ningún delito”, argumentó. Y lanzó: “Ojo con la idea de libertad. Y ojo con que la palabra ‘libertad’ no esconda detrás muchos pensamientos recalcitrantes, conservadores y de extrema derecha. Es una palabra tan importante y que tanto nos ha costado conseguir en la Argentina, con la sangre de muchos compatriotas”.

Vacunación

Tras eso, Plager analizó los dichos de Milei respecto a la vacunación. En La Cornisa, el economista liberal contó que no se vacunó contra el coronavirus, y justificó: “Vivo testeándome, continuamente. Pero si todas las pruebas empíricas estuvieran, los laboratorios no pedirían cláusula de indemnidad”.

La periodista, entonces, apuntó: “Independientemente del Covid-19, desde el punto de vista de la salud pública ser antivacuna es realmente criminal, sobre todo, con los niños. Las vacunas han permitido la radicación de muchísimas enfermedades que hoy ya no le cuestan la vida a las personas y, sobre todo, a los menores”.

Y concluyó: “Analicemos qué hay detrás del concepto de libertad. La libertad de las mujeres para elegir qué hacer con su cuerpo parece que no está. La ciencia, que ya ha probado que la vacuna es la mejor manera de prevenir enfermedades mortales, parece que tampoco”.

Calentamiento global

Por otro lado, Milei negó que hubiera calentamiento global. “De los últimos 10 mil años, este es el nivel de temperatura más bajo”, lanzó el economista. Sobre estos dicho, Plager dijo: “El ambientalismo ya está instalado en el mundo. Ya no se discute respecto del futuro de muchas generaciones y las catástrofes climáticas que suceden como consecuencia de lo que hemos hecho con el medio ambiente”. Y subrayó: “Hoy para una industria es mucho más caro ser ambientalista que no serlo, naturalmente. Entonces yo le tengo un poco de resquemor a estas posiciones antiambientalistas cuando no sé si no están atravesadas por intereses vinculados con muchas empresas e industrias que, para cumplir con los estándares internacionales, tienen que invertir mucho dinero”.

Paridad de género

Finalmente, cuando le preguntaron en La Cornisa por la paridad de género, Milei arremetió: “¿Qué es ser machista? Si hacés un reclamo por el feminismo verdadero pedís que se trate de igual a igual, no que se te menoscabe con un trato diferencial y preferente”. Y añadió: “Los empresarios quieren ganar dinero. Si las mujeres, efectivamente, a misma calificación estarían ganando menos, vos tendrías que encontrar a las empresas repletas de mujeres, y eso no pasa”.