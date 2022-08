Diego Valenzuela: “Soy un periodista e historiador que es intendente”

Antes que intendente de Tres de Febrero -elegido por primera vez en 2015 y reelecto en 2019- Diego Valenzuela se reivindica como periodista, historiador y también por otra profesión que no se le conoce tanto: economista.

Gobierna un distrito con quince localidades muy variadas que comprende desde Ciudad Jardín a Fuerte Apache.

El encuentro con Hablemos de otra cosa, el programa que conduce Pablo Sirvén por LN+, se da en la ciudad de Caseros, que debe su nombre a la emblemática batalla que marcó el final de la era rosista, el 3 de febrero (de allí la denominación del partido) de 1852.

La charla comienza enfrente de la fábrica de donde salieron más de 302.000 “fititos”, el inolvidable Fiat 600, que fue uno de los autos preferidos de los argentinos hace muchos años. “La vieja fábrica Fiat es el lugar más emblemático en lo fabril; el 600 representaba el primer auto del ascenso social”.

Diego Valenzuela recordó el origen histórico de Tres de Febrero.

Valenzuela recuerda que le ganó a Hugo Curto, “un típico barón del conurbano”. Y agrega: “Cuando llegué a la municipalidad estaba tomada por la política. Ahora Tres de Febrero tiene uno de los gastos salariales más bajos” y eliminó la tasa que tenían que pagar aquellos que abrían un comercio.

El entrevistado afirma que “el gobierno municipal es un gobierno de cercanía. Al municipio llega de todo. La gente necesita que busquemos acuerdos para vivir mejor. El instrumento de la política me parece una herramienta clave para la transformación, pero no me quiero quedar en la rosca política porque eso te aleja de la gente”.

Diego Valenzuela reconoció su deseo de ser gobernador bonaerense

A pesar de estar atravesando su séptimo año en la función pública, Valenzuela no renuncia a sus viejas actividades, de hecho conduce en TN el programa Historias ricas y prepara un libro sobre el conurbano. “Me hace muy bien ser periodista en mi tarea actual como intendente”, expresa y así se reivindica: “Soy un periodista y un historiador que es intendente. Lo bueno es que aquellos que venimos de otro palo no desconectamos nunca de la gente”.

Parte de la charla se desarrolla en el bodegón Copetín Fiat. “Atrás de la gastronomía veo la cultural y la identidad”, apunta.

Diego Valenzuela comparó la prensa del siglo XIX con la del siglo XXI

¿Quiere ser gobernador de la provincia de Buenos Aires?, le preguntó el conductor. “Sí, no lo puedo negar porque me motiva mucho lo que hago, pero no quiero poner el carro delante del caballo porque soy parte de un equipo y las candidaturas las vamos a definir como equipo. Creo que tengo una experiencia, una energía y una vida en el conurbano y en la provincia que tiene algo para decirle a los bonaerenses”.

Hablemos de otra cosa se emite los sábados, a las 22, por LN+.