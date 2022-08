Operativo en la casa de Cristina Kirchner, en vivo: militantes, vallas de la Ciudad y las últimas noticias

15:35 Cafiero dijo que si hay incidentes será culpa de Larreta

El canciller, Santiago Cafiero, responsabilizó al Jefe de Gobierno porteño por si llegan a producirse enfrentamientos en la zona donde vive Cristina Kirchner.

“La presencia de la Policía de la Ciudad y el vallado montado en la casa de Cristina Kirchner son una provocación. Hasta el momento el pueblo ejerció su derecho a manifestarse con amor, pacíficamente. Será responsabilidad de Horacio Rodríguez Larreta si los hechos transcurren de otra manera”, escribió el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La presencia de la Policía de la Ciudad y el vallado montado en la casa de @CFKArgentina son una provocación. Hasta el momento el pueblo ejerció su derecho a manifestarse con amor, pacíficamente.



Será responsabilidad de @horaciorlarreta si los hechos transcurren de otra manera. — Santiago Cafiero (@SantiagoCafiero) August 27, 2022

15:23 Las camionetas policiales, apostadas en la plaza

El centro neurálgico de la convocatoria está en Juncal y Paraná. Alrededor de la plaza, se encuentra apostada una decena de camionetas de la Policía de la Ciudad.

“¿Se puede pasar por allá o me van a clavar un cuchillo?”, lanza una mujer, mientras señala en dirección a la plaza Vicente López. “Mataron a un fiscal, mirá si no me van a clavar un cuchillo”, insiste, visiblemente afectada por el estado de convulsión que vive el barrio.

Manifestación en apoyo a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Marcos Brindicci - LA NACIÓN

15:18 Problemas para los deliverys

“No se puede pasar, es un operativo judicial”, le dice un oficial a un delivery, que debe constatar la dirección del domicilio en el que debe hacer la entrega.

En la esquina de Juncal y Arenales, un efectivo se encarga de advertir a las personas que transitan sobre la calle Uruguay que el tránsito peatonal está vedado. “A menos que viva en esta cuadra”, le aclara el policía a una pareja.

15:12 El pedido opositor por la "paz social"

Tras las manifestaciones y el despliegue de militantes al domicilio de Cristina Kirchner, dirigentes opositores salieron al cruce de los referentes del Frente de Todos y pidieron por la “paz social”.

A través de sus redes sociales publicaron mensajes dirigidos a la vicepresidenta y a Alberto Fernández.

Los argentinos queremos paz. Cristina y el kirchnerismo deben entender que a todos nos rige la Ley y nadie está sobre ella, serán los responsables de cualquier hecho de violencia que se produzca. — Graciela Ocaña (@gracielaocana) August 27, 2022

El Frente de "Todos" se une solamente para defender la impunidad y rechazar unas vallas, mientras aplica un ajuste fenomenal, multiplica la pobreza y arrasa la economía. Confirman que regresaron en 2019 para intentar salvar a Cristina y nada más. — Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) August 27, 2022

Están buscando excusas para atentar contra La Paz social. Como toda autócrata promueve y ejerce la violencia. Usan ahora la CABA como escenario, el objetivo es el Jefe de Gobierno. Lo mismo hicieron con Acevedo. Fiscales y Jueces de turno deben estar alertas. — Mariana Zuvic (@MarianaZuvic) August 27, 2022

15:03 Impiden que ingrese un camión hidrante

En Juncal y Uruguay, Juan Grabois y los diputados Natalia Zaracho y Federico Fagioli hacen retroceder a un camión hidrante de la Policía de la Ciudad.

Grabois contra un camión hidrante

14:57 Juncal y Paraná, otro punto de encuentro

En otra punta del perímetro del vallado, en la esquina de Juncal y Paraná, la concurrencia de personas crece con el correr de los minutos. A pocos metros de la plaza Vicente López, se pueden observar banderas de organizaciones como Somos Barrios de Pie y la NEP.

Protesta por parte de los seguidores de Cristina Kirchner en plaza Vicente Lopez por la colocacion del vallado en la puerta de su departamento marcos Brindicci

14:48 Grabois comparó a Cristina con Macri

“Si hubiesen cercado la casa de Macri sería un escándalo internacional”, le dijo a LA NACION el dirigente social Juan Grabois, quien se acercó junto a los demás referentes de su organización a darle su apoyo a la vicepresidenta. “Se pueden establecer criterios de convivencia, lo que no se puede hacer es vallar la casa en la que vive una de las principales dirigentes políticas del país”, sostiene el líder del Frente Patria Grande.

Grabois denunció una “militarización” que “retrotrae a otras épocas” y le advirtió a Rodríguez Larreta que “no es esta la forma de hacer política”.

#Ahora Vamos a Montevideo y Uruguay a exigir que se garantice libertad política a CFK y a los que la queremos. En 1945 intentaron levantar los puentes. Ahora levantan vallas. Pero los muros siempre caen. Lean la historia. Los esperamos. — Juan Grabois (@JuanGrabois) August 27, 2022

14:39 Wado de Pedro: "Siguen siendo los mismos autoritarios"

El ministro del Interior, Eduardo ‘Wado’ de Pedro, afirmó hoy que Juntos por el Cambio y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, “siguen siendo los mismos autoritarios y provocadores de siempre”, al rechazar el vallado dispuesto hoy alrededor del domicilio de la vicepresidenta Cristina Kirchner en su domicilio del barrio de Recoleta.

“Para Cambiemos y @horaciorlarreta no hay ningún problema en ir a insultar a @cfkargentina a su casa, pero si es para apoyarla y acompañarla, lo impiden con vallas y policía. Siguen siendo los mismos autoritarios y provocadores de siempre”, publicó De Pedro en su cuenta de Twitter.

Para Cambiemos y @horaciorlarreta no hay ningún problema en ir a insultar a @cfkargentina a su casa, pero si es para apoyarla y acompañarla, lo impiden con vallas y policía. Siguen siendo los mismos autoritarios y provocadores de siempre.



Todos a la plaza de Juncal y Paraná! pic.twitter.com/8jGBD23SZZ — Wado de Pedro 🇦🇷 (@wadodecorrido) August 27, 2022

“Todos a la plaza de Juncal y Paraná!”, convocó el titular de la cartera de Interior.

En rechazo al vallado dispuesto por el Gobierno porteño, el Frente de Todos decidió trasladar la marcha prevista para esta tarde en el Parque Lezama a la plaza ubicada en Juncal y Paraná, a donde alrededor de las 14 ya comenzaban a congregarse los militantes.

14:27 El mensaje de Cristina

La vicepresidenta Cristina Kirchner afirmó hoy que, con el vallado dispuesto por el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires alrededor de su domicilio en el barrio porteño de Recoleta, se buscan “prohibir las manifestaciones de amor y de apoyo absolutamente pacíficas y alegres, que tienen lugar ante la ya inocultable persecución del partido judicial”.

“La lógica del señor Larreta es la misma lógica del partido judicial. Para los macristas: cuidado y protección. Para los peronistas: vallas, infantería de la Policía de la Ciudad y hasta palos, gas lacrimógeno y gas pimienta como la noche del lunes. Lo dicho ese día por la noche: nunca fueron ni serán democráticos”, publicó en su cuenta de Twitter la Vicepresidenta.

Las vallas del Sr. Larretahttps://t.co/ycAxZBKDEo — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) August 27, 2022

En una publicación que tituló “Las vallas del Sr. Larreta”, la expresidenta recordó: “El 9 de diciembre del 2015 cuando finalicé mi segundo mandato como Presidenta de la Nación y me dirigía a Juncal y Uruguay para pasar allí la noche y partir al día siguiente a mi casa en el sur, no pude hacerlo”.

14:16 Siguen los cánticos

De un momento a otro, una bandera con la leyenda “Todos con Cristina” se desplegó sobre la valla y explotaron los cánticos de la militancia que se suma al lugar para protestar por la decisión de la Ciudad: “Che gorila, che gorila...”.

Apoyo a la vicepresidenta LA NACION

14:05 Cambio de lugar

La esquina de Juncal y Talcahuano empieza a llenarse de simpatizantes. Es que la decisión de vallar los alrededores del departamento de Cristina Kirchner parece haber motivado la afluencia de una mayor cantidad de personas. “Estábamos en Parque Lezama. Apenas nos enteramos de que habían puesto vallas, nos vinimos”, comenta a LA NACION uno de los presentes, que lleva puesta una remera con la inscripción “Cristina eterna”.

13:45 Contra las vallas

Tras la suspensión del acto principal en apoyo a la vicepresidenta Cristina Kirchner, a días de que el fiscal Diego Luciani pidiera para ella 12 años de cárcel en el marco de la causa Vialidad, en la que se la acusa de ser la jefa de una asociación ilícita, funcionarios del oficialismo, referentes de La Cámpora y representantes de organizaciones afines al kirchnerismo llamaron a reunirse en las inmediaciones del departamento de la expresidenta en reclamo por la instalación de vallas en el lugar, decisión tomada esta madrugada por el gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta.