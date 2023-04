Domingo Cavallo respondió a las críticas de Cristina Kirchner, recordó un episodio del pasado y la ninguneó

escuchar

Domingo Cavallo se refirió a las críticas que la vicepresidenta Cristina Kirchner le dedicó el jueves, en el Teatro Argentino de La Plata, respecto de su plan de convertibilidad implementado en los ‘90. En declaraciones a LN+, el economista la tildó de “mala persona”, “mentirosa” y hasta llegó a ningunearla.

El exministro de Economía admitió no estar “sorprendido” por la embestida de la expresidenta. “Estoy acostumbrado a este tipo de actitudes de esta gente que realmente son malas personas”, manifestó. “Y cuando digo malas personas hablo solamente de ella y la gente que rodea, y no de Néstor Kirchner”, aclaró en el programa El Diario de Leuco.

En esa línea, realizó una distinción con respecto al expresidente. “Néstor me llamaba para consultarme cosas”, aseguró. Al mismo tiempo, indicó que la actual titular del Senado le guarda rencor por un episodio del pasado, que le valió un escrache. “Cristina se enojó en 2003 porque no la habían invitado a una conferencia en París y a mí sí y, por ende, quedó celosa y decidió escracharme”, expresó.

Según contó, viajaba con mucha frecuencia a la capital francesa, y en varias oportunidades lo invitaban a La Soborna. Allí, explicó, nació el rencor de Cristina. “En un determinado momento, en el año 2003, ella había pasado por París y quería que la invitaran a dar una conferencia. No la invitaron. Sin embargo, a los 15 días, me mandaron a mí a dar una conferencia”, rememoró.

Y añadió: “¿Sabes qué hizo? Le pidió al titular de la SIDE que estaba en la Embajada de París que organizara un cacerolazo y fueron dos o tres personas cuando yo estaba en la conferencia y empezaron a hacer vibrar las cacerolas. Tenían una cámara, querían transmitir eso a la Argentina”.

Cavallo sostuvo que, a raíz de eso, los organizadores de la conferencia suspendieron el acto, se trasladaron a la sala y los manifestantes se fueron. “El objetivo era pasarlo por la televisión argentina como escrache a punto tal que averiguaron a qué vuelo volvía yo a Buenos Aires y mandaron a personas y canales a que me escracharan y hacer un show televisivo”, indicó.

No el único episodio. Aseguró que hubo otro cuando estaba por dar una conferencia en la Universidad Católica de Argentina. “Ella me había atacado con el megacanje, y le pedía a los jueces que me condenaran. Y la hija de [la exprocuradora Alejandra] Gils Carbó más la gente de Quebracho que trabajaba para la SIDE organizaron un escrache, fueron y tiraron huevos, hicieron toda una pantomima para que apareciera en los medios”.

A su vez, Cavallo la ninguneó. “Yo a ella no la conocía. Todas las veces que yo había ido a Río Gallegos a visitar a Néstor, el único rol de ella era venir y servir café. Y como si fuera poco, él no la trataba muy bien a ella en aquella época. Néstor sí se encargaba de tomar decisiones. Ella no es más que es una mala persona, y toda esa esa historia hace que su repudio a los noventa sea una gran farsa”, agregó.

También recordó un momento en el que asesoró a Néstor Kirchner después de la crisis de 2001. Contó que el entonces gobernador santacruceño lo llamó para consultarlo respecto de la decisión que había tomado Eduardo Duhalde de derogar la convertibilidad. En aquel momento le habían ofrecido a Kirchner ser jefe de gabinete de esa administración. “Yo le dije: ‘mirá, si pesifican va a ser un desastre porque la devaluación va a ser tremenda’. Por eso, no aceptó ser jefe de gabinete”, narró Cavallo. “Un año después, ella organizó ese escrache”, agregó.

“Está montada una bomba”

Cavallo se refirió a la situación actual, ahondó en los motivos por los que el Gobierno pretende no devaluar y lo relacionó a la situación de 2001. “Cristina sabe que si ahora devalúan se produce una especie de Rodrigazo y algo muy parecido a lo pasó con la pesificación del año 2002″, opinó. Sin embargo, advirtió que el escenario actual es crítico. “No quiere que eso ocurra a pesar de que ha creado todas las condiciones para que definitivamente se vaya para esa dirección”, dijo.

El exministro de Fernando de la Rúa y Carlos Menem cuestionó la formación económica de la expresidenta, le achacó haberse “educado en materia económica” a través de las ideas “totalmente equívocas” de Axel Kicillof. Y también le cuestionó que afirmara que su manual de Economía era el libro escrito por Alfredo Zaiat. donde dice, según expresó, “que se puede emitir dinero impunemente para salvar el déficit”.

Y advirtió: “ Está montada una bomba. Eso en el 2001 no pasó . Había un problema que había que desactivar. Ahora han montado una bomba muy peligrosa. Se va necesitar claridad y profesionalidad para explicarle a la gente las medidas que hay que tomar para desactivarla sin que se produzca un estallido que deteriore todo”.

En este contexto, Cavallo sostuvo que Cristina Kirchner lo salió a cuestionar con la intención de subir al ring a Javier Milei, con la intención de “levantarlo para restarle votos a Juntos por el Cambio”. No obstante, consignó que el líder de La Libertad Avanza se identificó desde el inicio con las políticas implementadas en los años ‘90. “Yo creo que eso le ha llevado apoyo a Milei”.

De cara a un eventual gobierno opositor a partir de diciembre, Cavallo dijo que “la solución de los problemas de la Argentina” requerirá de un aporte tanto del líder libertario como de Juntos por el Cambio. Y agregó sobre el líder de la Libertad Avanza: “Más que como un economista brillante, lo veo como un político que ha convencido a la gente para que lo vote”

LA NACION