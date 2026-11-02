El diagnóstico económico de Lacunza, la metáfora de los “pingüinos y esquimales” y tres cambios que haría como presidente

El economista Hernán Lacunza se refirió al plan económico del gobierno nacional, marcó los “aciertos y desaciertos” de la gestión y enumeró cuáles serían las primeras tres medidas que tomaría si en 2027 es electo presidente. Además, planteó que existen “pingüinos y esquimales” en la política, señaló que la sociedad argentina “no está polarizada” y analizó el rol de Pro como oposición.

“Hay una casta que tiene miedo que quiere voltear las PASO. Quieren sacarlas para que no surjan alternativas y haya competencia. Son liberales para producir y consumir pero monopolistas para votar y debatir ideas. ¿Ahí no queremos competencia? Es raro. La sociedad argentina no está polarizada, los que están polarizados son algunos dirigentes que quieren vivir en los polos. Están los pingüinos y los esquimales", indicó en diálogo con José Del Rio en Comunidad de Negocios, en LN+.

Lacunza anticipó cuáles serían las primeras tres medidas que tomaría en caso de ser presidente

En cuanto a Pro, su partido, aclaró que no es parte del Gobierno, sino de la oposición. “No hay cogobierno, así que tiene que señalarle los problemas y poner propuestas superadoras”, dijo y agregó: “Yo no creí nada esa convocatoria que hizo el Gobierno de la mesa de construcción conjunta porque somos distintos y tenemos otras miradas, no tenemos un enfoque político fanático ni económico dogmático. Hay que ofrecer a la sociedad una propuesta superadora, ya estamos en recesión”.

Lacunza también distinguió que un acierto del Gobierno fue “sacar a la Argentina del abismo que heredó en 2023″ y dejar una base más “sólida”, y, como desaciertos, subrayó que hay una “destrucción en las capacidades del Estado a todo nivel”.

Lacunza advirtió que el empleo está en caída Marcelo Manera

”Una cosa es la motosierra para derrumbar las ruinas del Estado fallido que ha dejado el kirchnerismo y otra es ser incapaz de ofrecer políticas públicas, como las rutas. El principal problema de la industria hoy es el contrabando, es decir, que el Estado hoy no puede controlar las fronteras de la importación ilegal. También el juego online: 900.000 chicos juegan en plataformas y 100.000 de ellos están endeudados. Eso es el anarcocapitalismo", explicó.

En esta línea, marcó que Pro busca “prevenir esos males” y destacó que respecto a los 6 millones de créditos que no se pueden devolver, el Estado debe “poner la luz amarilla” y convocar a las partes que lleguen a un acuerdo sin el uso de plata estatal.

La primera medida de Lacunza si fuera presidente sería levantar todos los controles cambiarios

Por otra parte, el candidato de Pro reveló cuáles serían las primeras tres medidas que tomaría en caso de ganar la presidencia y remarcó como principal: “El 10 de diciembre de 2027 se termina el cepo, levantamos todos los controles cambiarios y que el dólar sea libre de verdad”.

Luego, aseguró que realizaría una propuesta de ley para eliminar todos los impuestos a los créditos, ya sean hipotecarios o de consumo, y plantearía un plan RIGI o de régimen especial para la construcción porque “emplea a mucha gente y muchos sectores”. “Ahí hay que poner los recursos”, advirtió.

Críticas al Gobierno

En otro tramo de la entrevista, el economista apuntó contra la administración libertaria y la acusó de “torturar sus propios datos y compararlos con 2023″. “Hoy, el EMAE está cuatro puntos abajo de diciembre de 2025. La economía está en recesión y ya tuvo dos trimestres de caída. La explicación de la crisis de las guerras me parece una cargada porque se habla de la guerra de Ucrania, que ya tiene cuatro años. Echarle la culpa a lo que pasa afuera es un deporte de todos los gobiernos”, cruzó.

Además, afirmó que hay caídas en la actividad y el empleo, y dijo que hay pocos sectores ganadores -la energía, la minería y el agro-, que generan poco empleo, y otros perdedores -construcción, industria y comercio-, que generan más puestos.

“No es ‘esto o populismo’. Ese es un falso dilema. Se pueden hacer un montón de cosas. La obra pública no es esto o Lázaro Báez. No es que hay 6 millones de deudores porque es un problema de privados, se pueden hacer políticas preventivas sin regular las tasas. Se puede combatir el contrabando. No es ‘esto o el pasado’”, continuó.