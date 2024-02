escuchar

Antonio Laje se refirió este lunes a la fuerte disminución de las ventas minoristas durante el mes de enero de 2024, que sufrieron una baja del 28,5% interanual, y afirmó que algunos “hicieron lo que quisieron con los precios” y que, si no venden, “van a tener que bajarlos”.

El periodista, que debutó en la pantalla de LN+ con el noticiero + Mañana (de lunes a viernes de 6 a 10 hs) explicó por qué algunos precios están más caros en el país que en el exterior y se refirió al valor de dólar, los medicamentos y los vehículos, tanto autos como camionetas. “La Argentina está cara en dólares y ya dejó de ser negocio para los extranjeros”, consideró el conductor.

De acuerdo con un informe de la agencia Reuters, las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas argentinas experimentaron una significativa disminución del 28,5% interanual en enero, dijo la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME); respecto de diciembre, las ventas cayeron un 6,4%.

“Fui a la farmacia hace dos días, tenía que comprar una inyección desinflamatoria, y me decía el farmacéutico que tenía entre dos y tres aumentos por semana, los medicamentos están impagables”, describió Laje, y continuó: “Esto genera una recesión y está bien, van a tener que bajar los precios. Si no vendés, bajás. Hubo una reacción terrible con los precios, hicieron lo que quisieron”.

En ese sentido, se refirió al valor del dólar: “La Argentina está cara en dólares, y ya dejó de ser un negocio para el extranjero. Hasta comer afuera termina siendo mucho más caro que en el exterior. Ni hablar de la ropa y la electrónica, que es mala y carísima. Argentina dejó de ser barata para el extranjero”.

Antonio Laje: “Ya no es tan loco el precio de Punta del Este”

En este punto, el periodista encontró una de las explicaciones de por qué la ciudad uruguaya de Punta del Este estuvo llena de argentinos durante esta temporada: “Por eso Punta del Este estaba repleta de argentinos. Esta ciudad siempre fue cara, pero como está ahora Argentina ya no era tan loco el precio de Punta del Este, eso lo explica”.

“Hagan ese ejercicio, redondeen el valor del dólar en 1000 pesos; cuando comprás algo pasalo a dólar, van a ver que es caro en dólares y que es mucho más barato afuera cualquier producto que en Argentina, cosa que es ridículo”, se indignó el periodista.

Y continuó: “Tienen que bajar los precios porque es imposible pensar que no tienen margen para bajar con lo que los subieron; mirá los autos, una camioneta, la que quieras, en su gama premium, vale 60 millones de pesos, no existe en el mundo una camioneta de 60 mil dólares”.

“Los autos de gama media y baja están en torno a los 20 y 30 millones de pesos, no existen esos valores en el mundo. Y además, cuando comprás un auto, compras dos, porque uno se lo queda el Estado en impuestos”, destacó. Y finalizó: “Está todo mal, empiecen a acomodarse y si no, no venderán, qué van a hacer”.

LN+ arranca su programación 2024 con las incorporaciones de Antonio Laje, Esteban Trebucq y Horacio Cabak

