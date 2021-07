Elisa Carrió, sobre Amado Boudou: “Se puede robar la Casa de la Moneda y quedar libre, eso es chantismo”

La exdiputada nacional Elisa Carrió criticó en diálogo por LN+ la libertad de Amado Boudou. “Si alguien puede robar la Casa de la Moneda y quedar libre, la Argentina no tiene Justicia, pero este es el chantismo”, explicó en Comunidad de Negocios.

Boudou, que tal como mostró LA NACION en exclusiva ya goza de su libertad condicional, fue beneficiado por un fallo judicial en la causa Ciccone.

También, la referente de Justos por el Cambio se refirió al cierre de listas de su coalición. “No creo que sean personas mezcladas por una lista de dirigentes. Al menos en la lista de Buenos Aires y capital, Juntos por el Cambio tiene diputados nacionales que saben legislar. Hay personas en mi partido que hace 15 años son diputados nacionales de una excelencia jurídica sin errores en estos 15 años. Yo quisiera preguntarle a alguno que viene de afuera si entiende la Cámara baja en dos años”, defendió Lilita.

Además, la dirigente de la Coalición Cívica fue categórica. “Siempre que hubo competencia electoral en democracia, en el cierre de listas se muestran las mayores miserias”, dijo.

Al inicio, Carrió cuestionó: “Si vamos a hablar de mediocridad, traspasa los economistas, empresarios, periodistas, sindicalistas, el Congreso porque nadie puede ser un comentarista de la mediocridad siendo mediocre. Yo también estoy cansada de los economistas”.

El enojo de Elisa Carrió con Carlos Melconian: “Estoy cansada de los economistas”

Además, con indignación, continuó: “No estoy dispuesta a que los comentaristas de siempre vengan a discutir un saber que no conocen. Es muy fácil opinar de la clase política cuando no se puso el cuerpo, el conocimiento, la lucha. Voy a discrepar porque yo fui diputada nacional y también formo parte de esa clase política”.

Sobre la interna de Juntos por el Cambio, comentó: “Se trató de lograr la unidad en todo el país de la oposición. La primera conclusión es que no tuvo dispersión. Me hubiera gustado que hubiera mayor unidad, sobre todo no solo en la provincia de Buenos Aires sino en la capital”.

Carrió sostuvo que se debe reconstruir el país desde las bases. “Una Nación que no tiene moneda ni actividad privada fuerte. Hay que prepararse mucho”, dijo. Y agregó: “Estamos todos metidos en la decadencia, yo me siento en la decadencia a pesar de haber luchado por otra cultura y me hago responsable, pero creo que todos nos tenemos que hacer responsables”.

