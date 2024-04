El secretario de Trabajo dio detalles sobre el contenido de la reforma laboral que se enviará al Congreso en la ley de Bases

Escuchar

El secretario de Trabajo, Julio Cordero, brindó detalles sobre el contenido del proyecto de reforma laboral que se presentará en la nueva ley de Bases y que sería enviada al Congreso en los próximos días. El funcionario explicó que se incluirá “todo lo que que contenía el DNU” y que la mayoría de los partidos políticos están a favor de la modernización, que el secretario prefirió definir como “mejora laboral” ya que “no se está cercenando ningún derecho”.

“Tenemos dos puntos fundamentales. El primero es acompañar la baja inflacionaria. Y el segundo, la generación de empleo”, explicó Cordero en diálogo con Luis Majul en la pantalla de LN+. “ Quisiéramos enviar un proyecto que acompañe la ley de Bases y que esté subido al Pacto del 25 de Mayo . Ese proyecto tiene todo el contenido del DNU y el contenido de lo que estaba en la ley de Bases como el blanqueo y la moratoria previsional”, detalló.

En ese sentido, postuló que “la modernización es tan potente que es acompañada por las fuerzas políticas”. “El proyecto del radicalismo va en línea con lo presentado por el Gobierno. Por eso diversas fuerzas se suman, pero todos piensan lo mismo. Hay incluso proyectos más enérgicos”, explicó el abogado laborista con pasado en los equipos de Patricia Bullrich.

Reconoció que las circunstancias económicas no son las mejores a raíz de los elevados índices de inflación -11% en marzo-, pero consideró que la mayoría de la población entiende el esfuerzo que pide el Poder Ejecutivo. “Los argentinos estamos haciendo un esfuerzo histórico incalculable. Todos se despiertan para ir a trabajar y hacen un gran esfuerzo para combatir la inflación. La batalla cultural está siendo cada vez más visible y el trabajo dignifica a la persona. Va más allá de las personas. Es un camino que avanza y no va a cesar. Todos los actores están entendiendo todo esto”, evaluó.

Por otro lado, fue consultado respecto a la polémica desatada en torno a la no homologación de las paritarias de algunos sectores. La semana pasada el gremio de Camioneros amenazó con paralizar su funcionamiento si no se autorizaban las paritarias acordadas, y más tarde, la CGT anunció un nuevo paro nacional para el próximo 9 de mayo.

Cordero insistió en que las “las paritarias se vienen homologando desde la llegada del gobierno de Milei y la conducción de [Sandra} Pettovello”. “Llevamos 113 homologadas. En mi gestión van 60 y seguimos trabajando”. Sin embargo, enfatizó la necesidad de acompañar la baja de la inflación a través de acuerdos que no alteren el “orden público y el interés general de la nación”.

Dijo que una de las opciones es no homologar, pero que “uno intenta que no suceda y se llegue a un acuerdo”. “Hay que lograr que el diálogo sea eficiente. Apuntamos a la responsabilidad social de las cámaras y los sindicatos, en un momento de flagelo y elevada inflación. Los argentinos están poniéndole el pecho a la crisis”, resaltó el delegado ante la Organización Internacional del Trabajo. “Desde lo normativo, podríamos decir que vamos a tomar determinaciones, pero no lo estamos haciendo”, añadió.