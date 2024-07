El día que López Murphy se quebró y contó que su hija estaba enferma

Escuchar

En octubre de 2022, el diputado nacional Ricardo López Murphy se quebró al aire y contó que su hija estaba atravesando una enfermedad. Este jueves, el legislador de Hacemos Coalición Federal anunció la muerta de su hija Analía Elena a través de sus redes sociales. “Con gran dolor comunico el fallecimiento de mi querida hija”, escribió en su cuenta de X.

Con gran dolor comunico el fallecimiento de mi querida hija Analia Elena López Murphy. — Ricardo López Murphy (@rlopezmurphy) July 25, 2024

Dos años atrás, en el marco del tratamiento de la ley de Presupuesto y mientras gobernaba Alberto Fernández, el parlamentario reveló el difícil momento que estaba atravesando y lamentó que su familia tuviera que “hacer un esfuerzo supremo para sustituir” lo que debió haber sido su rol. Fue durante una entrevista con Luis Novaresio en LN+ que el economista se sinceró: “Hay una parte muy delicada y muy dolorosa que viví y la pude parar. La otra parte no”. Y remarcó: “Me ha llevado a sentir un gran conflicto entre mis obligaciones cívicas y mis afectos. Me ha costado mucho poder cumplir con mi deber. Lo he hecho con dedicación, pero me ha costado”.

En ese sentido, profundizó sobre el escenario que afrontaba a nivel personal y reveló tener un “familiar enfermo -uno de sus hijos-, en términos muy delicados”. Y explicó: “Cuando yo tomé los compromisos cívicos que tomé, no pensé que iba a afrontar los dilemas que afronté” .

“Sacamos la carta equivocada”, dijo el diputado opositor con lágrimas en sus ojos, visiblemente emocionado por la situación.

Además, en ese contexto, contó que le había costado tomar la decisión de participar del debate por el Presupuesto en el Congreso debido a la delicada situación de salud que atravesaba uno de sus hijos, sin aclarar que se trataba de su hija Analía. “He tenido muchas dificultades, pero he puesto por delante poder concurrir a las votaciones”, señaló y marcó: “Fue la única vez que he sentido a lo largo de mi vida, y lo digo con gran dolor, un gran conflicto entre mis obligaciones cívicas y mis afectos. Me ha costado mucho, mucho, cumplir con mi deber; lo he hecho, pero me ha costado”.

Días después, Novaresio se conmovió al hablar sobre las declaraciones del diputado del bloque que preside Miguel Ángel Pichetto. “Quedé muy conmovido, nunca había visto a López Murphy llorando en cámara”, dijo el periodista durante su programa de LN+, Buen día Nación.

“Él tiene a su hija con una enfermedad muy complicada en los Estados Unidos y por suerte está tratándose”, continuó el periodista hace dos años, y añadió: “El tipo dice ‘yo tengo que dedicarme a ser diputado y tengo a mi hija en terapia’. Fue un gesto muy bueno el de él de compartirlo”.

LA NACION