En el pase, Eduardo Feinmann y Jony Viale hablaron sobre la inflación de marzo: “La cosa está pesada”

Este viernes, en el tradicional pase entre Eduardo Feinmann y Jony Viale, ambos repasaron los datos que manejan en torno al índice de inflación de marzo, que se informará en breve. Al respecto, el segundo señaló que será de 6,5%, de acuerdo a la información que maneja.

“No sé si viste que hay algunos problemas”, empezó Jony Viale a lo que Feinmann señaló: “Y Roberto Feletti dijo que se va a poner peor”. La frase a la que se refería el periodista es la dicha por el secretario de comercio, quien tras pedir al ministerio de Economía una política antiinflacionaria “consistente”, aseveró: “Estamos en un momento muy difícil. El Ministerio de Economía tiene que bajar líneas claras de política económica que reduzcan esta volatilidad y preserven los ingresos populares, si no esto se va a poner feo”. Acto seguido, el conductor de +Realidad señaló: “Hoy hablé con una fuente que me dijo que la inflación será de 6,5%”.

A partir de ahí, Feinmann tomó la palabra y profundizó: “Hoy la UMET hablaba de 6,8%. Así que la cosa está pesada. Y en Alimentos, casi tocando 10; ese numero que vos decís es el promedio. Entre las variables que están mas arriba, están los Alimentos, en algunos barrios populosos, mucho más”.

Para distender el recorrido por los números, mostraron una presentación hecha por Alberto Fernández, donde se refería al consumo de asado, uno de los alimentos que más subieron. El Presidente, en un acto con Daniel Filmus, señaló: “Daniel hace unos asados maravillosos. El último asado que me invitó, hace tiempo, el recuerdo es imborrable, porque lo compartimos con (Gustavo) Santaolalla y la pasamos muy bien. Y espero que cuando pague la apuesta me invite”.

Al volver al piso, Feinmann apuntó: “La gente come polenta pero él se come un rico asado y te lo refriega en la cara”. Y Jony Viale remató: “Además, fue un acto de Ciencia y Tecnología, nada que ver, Alberto no sabe rematar, se mete en un berenjenal, le pasa siempre y termina hablando de los asados”.