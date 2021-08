María Eugenia Vidal y Patricia Bullrich atacaron a Facundo Manes por “negar” a Mauricio Macri

El precandidato de Juntos a diputado bonaerense Facundo Manes dice que no representa lo que Mauricio Macri significó para el país y se separa cada vez más del expresidente y líder de la coalición.

Invitadas a LN+, la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, y la exministra de Seguridad Patricia Bullrich opinaron sobre qué significa que un candidato de la coalición que va a la interna tenga ese tipo de mirada sobre quién fue y sigue siendo el principal referente del espacio.

“Es lícito que un candidato diga: ‘Yo no pertenecí al gobierno, pero soy de Cambiemos’. Aquel que niega su pasado no le va bien, si no miren a Alberto Fernández. Es paradójico que él llame a Manes negador”, opinó Bullrich. La presidenta del PRO resaltó la importancia de los valores. Por otro lado, sostuvo que el precandidato debería reconocer que pertenece a una coalición con historia y que eso incluye, le guste o no, al expresidente Mauricio Macri. “Que diga lo que quiera del pasado, pero debe darse cuenta de que forma parte de una coalición, que tiene una historia que le da una base de votos que él por sí mismo no tendría y que además pertenece a un partido que estuvo en la coalición. Que diga lo que quiera, pero esa realidad política es parte de su bagaje, de su mochila le guste o no le guste”, manifestó.

Mientras el reconocido neurólogo negó en varias oportunidades haber pertenecido al gobierno de Buenos Aires durante la gestión de Vidal, la exgobernadora dio detalles al respecto: “Públicamente después dijo que hizo un informe para mi gobierno. Lo hizo ad honorem, no cobró. Me reuní con el varias veces. Incluso, le ofrecimos ser candidato en 2015 y el sintió que no era su momento”.

No obstante, la ahora precandidata a diputada por Juntos en la ciudad de Buenos Aires buscó no entrar en el debate, y agregó: “No quiero que seamos funcionales a la discusión que quiere instalar el kirchnerismo. El kirchnerismo lo que quiere es que haya fisuras entre nosotros”.

LA NACION