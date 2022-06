Fernán Quirós, sobre el Covid-19: “Esto no se trató de una pandemia biológica sino de una catástrofe social”

El ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, se refirió esta noche a la actualidad de la pandemia del coronavirus en la ciudad, luego de casi dos semanas con un descenso en los casos. “Probablemente en las próximas semanas ya tengamos la finalización de esta ola”, vaticinó en Comunidad de Negocios, el programa conducido por José Del Rio en LN+.

No obstante, habló sobre la posibilidad de que aparezcan nuevas cepas en el corto plazo. “Esta cuarta ola es con la variante BA.2, lo que estamos viendo en algunos países del mundo, particularmente en Sudáfrica, es que hay variantes BA.4 y BA.5 que son un poco más contagiosas. Habitualmente suelen llegar después de la BA.2 y aumentar los casos”, alertó.

Sin embargo, el funcionario porteño buscó llevar tranquilidad a la población. “Me parece importante decirle a la gente que la etapa con internaciones y fallecidos está terminada. Lo que queda es una transición de una pandemia, de una ola de aumento de casos sin tanta gravedad. No hay que llevar demasiada alarma porque si seguimos avanzando con el plan de vacunación va a ser de muy baja gravedad”, aseguró.

Fernán Quirós: "Valoro la opinión de la gente hacia nuestra gestión"

En línea con esto, reflexionó sobre lo que vivió la sociedad argentina y el mundo tras el avance del Covid-19. “Esto no se trató de una pandemia biológica sino de una catástrofe social”, dijo. Y explicó: “Dañó casi todas las dimensiones del ser humano, no solamente la salud física de esta enfermedad sino también las de otras enfermedades que no fueron atendidas en tiempo en forma; ha dañado la salud mental, los vínculos, el desarrollo de los niños y su aprendizaje, ha dañado la situación de las personas de la tercera edad y sobre todo ha generado un grado de dolor de toda la sociedad”.

Según relató Quirós, observa cierta angustia e irritabilidad social. “Tenemos que empezar a salir. Tenemos que empezar a reconectar con la vida, con nuestros vínculos”, expresó. Por ese motivo, comenzó a llevar adelante reuniones en todos los barrios porteños con los vecinos de la ciudad. “Insisto mucho en que el primer paso para sanar y dejar atrás un situación muy dolorosa es poderla hablar”, dijo. Y precisó: “Lo que estamos tratando de hacer con la ciudadanía es reflexionar y ver cómo podemos sanar lo que nos pasó, como podemos revincularnos con nuestros afectos y con nuestra vida y, en base a eso, cómo podemos reenamorarnos de un proyecto de vida, de algo que nos vuelva a dar sentido”.

Por último, consultado sobre la posibilidad de ser nombrado precandidato a jefe de gobierno en la Ciudad en 2023, Quirós fue categórico: “Al día de hoy, estoy plenamente focalizado al plan de gobierno”.