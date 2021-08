Javier Milei, sobre Axel Kicillof: “Es un keynesiano Ford T, por lo básico”

El economista y precandidato a diputado nacional por la alianza Avanza Libertad en la Ciudad de Buenos Aires, Javier Milei, participó este domingo de Comunidad de Negocios, por LN+, y opinó sobre los problemas estructurales de la Argentina, a un día de haber lanzado su candidatura en un acto en la Plaza Holanda de Palermo. “Arrancó la reconstrucción”, dijo, en campaña.

Milei, que se autodefine como el “heredero de Adam Smith”, quien también fue conocido como “el Mozart de la economía” -cuando desarrollaba el concepto de singularidad- o también nombrado “el demoledor de keynesianos”, fue consultado por la figura del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. José Del Rio le consultó qué opinaba sobre quien había sido “un emblema del neokeynesianismo”. A lo que Milei respondió: “En realidad, no le demos tanto prestigio, no llega a neokeynesiano. Es un keynesiano modelo Ford T con suerte, por lo básico y lo precámbrico”.

Javier Milei tras el lanzamiento de su campaña: "Ayer arrancó la reconstrucción de La Argentina"

“Estudié en una universidad privada y fui formado como keynesiano, esas teorías son absolutamente funcionales a los políticos, como cuando te dicen que la inflación es multicausal...”, agregó el referente liberal.

A través del ejemplo de su propia familia, buscó trasladar los valores que él pretende defender desde su partido. “El gran problema de la Argentina es una crisis moral, se perdió la cultura del trabajo”, dijo. Y continuó: “En el fondo esa es la discusión, que se traduce en instituciones y luego en un desempeño económico”.

Consultado sobre por qué busca ser legislador, Milei dijo: “Lo importante es saber que se pueden hacer las cosas de otra manera, que pueden tener una perspectiva moral. Por ejemplo, ¿estás a favor de que los políticos nos roben? El Banco Central con el impuesto inflacionario te está robando cinco o seis puntos del PBI. Necesitamos terminar con esto para desterrar la inflación de la Argentina”.

Por otro lado, consultado sobre los subsidios y los planes sociales, el economista consideró que “todo lo que tiene que ver con la asistencia es parte de las reformas de segunda generación. En las reformas de primera generación se debe recortar las partes en las cuales la política roba”.

El economista, que lanzó este sábado su precandidatura en un acto, tiene un fuerte discurso contra la “casta política”. “Hay que derrumbar el modelo defendido, que lo único que ha generado es transformar el país más rico del mundo en uno de los países mas pobres del mundo”, dijo. “Hoy comienza la reconstrucción de la Argentina. El año pasado festejaba acá mi cumpleaños, y me comprometía a que me iba a meter en política, que me iba a meter en el barro para sacar a los políticos con patadas en el culo (sic)”.

