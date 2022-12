Javier Milei: “Vamos hacia la peor crisis económica de la historia”

escuchar

El diputado de La libertad avanza y el precandidato a presidente, Javier Milei, participó esta noche de La Cornisa, el programa conducido por Luis Majul en LN+, y opinó sobre la coyuntura argentina. “Vamos hacia la peor crisis económica de la historia”, dijo.

“La economía es un desastre, está toda rota. Tenemos indicadores que son peores de los de 2021. La pobreza la UCA midió ahora el 40%, te dice que el 30% de los que trabajan son pobres, ahora no salís ni de la pobreza trabajando, lo cual es escandaloso. Tenes desequilibrio monetario, estamos dos veces peor que lo que estábamos en la previa del Rodrigazo; tenés el balance del Banco Central peor que en el último trimestre del 88, en la previa del hiper. Todo podrido”, argumentó Milei.

Tras enumerar esta serie de variables, se refirió a las últimas declaraciones de Cristina Kirchner, tras su condena en la causa Vialidad, y sobre esto planteó: “Es un tiro en el pie”. A continuación, sentenció: “Tenes el cuadro macroeconómico y social horrible, la lógica financiera horrible y la política metiendo ruido. Si esto no explota es un milagro”.

El economista sostuvo que tras la decisión de la Justicia, se precipita el final del kirchnerismo. “Al menos con el ‘cuco’ [por Cristina], no más con ella. Es más, el renunciamiento es falso porque ella tiene una imagen negativa en torno al 75%, es decir que no tiene chances de ganar una elección. Cristina no renuncia a nada, sabe que no va a ganar”, analizó. Y continuó: “Ella va a apelar, va a ir a Casación, va a volver a perder y va ir a la Corte y va a volver a perder. No le dan los números”.

Según planteó, la oposición debe aprovechar este momento. “Hay que discutir ideas, es el momento de que nos pongamos los pantalones largos”.

También se refirió a la situación dentro de la Cámara de Diputados, en donde no hay fecha para una nueva sesión, tras el escándalo de insultos y acusaciones cruzadas que protagonizaron oficialistas y opositores. “No se discute ninguna de las leyes que se tienen que discutir. Se vuelven sesiones que pueden durar 30 horas. Cecilia Moreau hizo un mamarracho, empezaron a sesionar sin el quorum, cuando pedían la palabra no se la daban, demostró no estar a la altura de las circunstancias. Perdió todo tipo de autoridad cuando salió el papa a defenderla”, opinó Milei.

Por último, en un juego que se planteó en el programa en el que el invitado tiene que elegir entre dos referentes políticos, el libertario habló sobre la opinión que tiene de Mauricio Macri y de Patricia Bullrich. Sobre el expresidente, planteó: “El cayó en la trampa de los consejos de Durán Barba y de Marcos Peña y lo terminaron arruinando, hizo alianzas inviables como con la Unión Cívica, que están del lado oscuro de la fuerza. El ala blanca es parte del problema y no de la solución. El pudo terminar su mandato, cometió errores, no sé cuán genuina es su autocrítica porque no lo conozco tanto”. En cuanto a la figura de la titular del PRO, fue categórico: “Va al frente, no anda titubeando”. Según contó mantiene un excelente vínculo con la exministra de Seguridad y aseguró que ella nunca le mintió.

