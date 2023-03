Jony Viale: “El dedo de Cristina manda”

escuchar

Vos sabés que en la antigua Roma el dedo del emperador era sagrado: ¿qué pasaba en el Coliseo cuando un gladiador era derrotado? Si el emperador ponía el pulgar para arriba, lo dejaba vivir al derrotado. Si el emperador ponía el pulgar para abajo, había que decapitar al derrotado.

Tan simple como eso.

¿Qué pasa en la película Gladiador? Máximo, el mejor de los generales, se rebela ante el dedo del emperador romano, Marco Aurelio. Señores, confirmado: retrocedimos 2000 años en el tiempo. En la Argentina kirchnerista todavía nos guíamos por el dedo del emperador o de la emperatriz.

Un gobierno entero depende del dedo de una mesiánica. El mundo está arrodillado ante una nueva crisis financiera internacional por la caída del banco de Silicon Valley. Los diarios económicos hablan del “caos financiero global”.

El dólar contado con liqui sube a $ 391.

El dólar libre sube a $ 377.

El riesgo país vuela a 2.350 puntos.

Las empresas argentinas caen en picada en Wall Street.

Sin embargo, este gobierno de cabotaje lo único que mira es el dedo de Cristina. La imagen perfecta para resumir a un gobierno perdido. El mundo mirando estupefacto una crisis internacional que se puede llevar puesto a bancos y a países enteros. Mientras tanto, nos gobierna gente diminuta que discute si Alberto Fernández tiene que presentarse en las “paso” de agosto.

¿Qué está diciendo el diputado Máximo Kirchner? “El dedo de Cristina manda”. “El que no cumple, al destierro”.

¿Cuál es la orden de Cristina? “Aberto fernández, fuera de carrera”. ¿Qué responde Aníbal Fernández? “Ni lo sueñen. Alberto no se va a correr”.

No solo eso. Esta mañana trató directamente de “vago” a Máximo Kirchner. Te repito por si no se entendió. Aníbal Fernández sobre Máximo Kirchner: “Yo no sé cuántas horas trabaja él, ni qué es lo que hace”.

Lo trata del vago que juega a la PlayStation. ¿Cuanto falta para que el diputado Kirchner salga a hablar de sus partidos en el “FIFA 23″?

¿Te das cuenta de que estamos en manos de esta gente? El mundo tiembla y ellos discuten sobre la vagancia de Máximo Kirchner.