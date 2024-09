El romántico intercambio de mensajes de Marina Calabró y Rolando Barbano que evidenció cómo está su relación hoy

Escuchar

Después de algunas intermitencias, hoy la relación de Marina Calabró y Rolando Barbano marcha sobre ruedas. A principios de este año blanquearon su vínculo, pero tiempo después se separaron. Cuando parecía que no había vuelta atrás, decidieron darse una nueva oportunidad y coronaron su reconciliación con una escapada romántica a Brasil. Para reafirmar lo bien que están las cosas entre ellos en la actualidad, en las últimas horas, los periodistas intercambiaron una serie de pícaros mensajes en Instagram donde no faltaron los “te amo”.

Hace unos días, Calabró y Barbano viajaron juntos a Río de Janeiro (Foto: LAM)

Hace unos días, Calabró y Barbano viajaron a Río de Janeiro para disfrutar de la playa, relajarse y pasar tiempo juntos. Desde LAM (América), compartieron una foto de ambos besándose durante sus vacaciones y Yanina Latorre dio detalles de cómo es el vínculo entre ellos. “No están de trampa, pero es cuasi trampa porque se ocultan, no hacen declaraciones. Están solos. No hay terceros en discordia por ahora. Hubo varios, pero por ahora no los hay. Una pareja tumultuosa (...) Se fueron de fin de semana a un país vecino. El hotel es carísimo. Se fueron en clase turista (...)”, dijo la panelista. A su vez, remarcó que se hospedaron en el “mejor hotel de Brasil” y según aseguró, fue la periodista quien pagó la estadía, mientras que él “no puso nada”.

Si bien los periodistas no hablan tanto de su relación, lo cierto es que un reciente gesto en redes sociales dio cuenta de que están muy enamorados. El miércoles, Calabró hizo un posteo en Instagram para mostrar su look para conducir + info a la tarde por LN+ y entre todos los comentarios de la publicación se destacó el del columnista de Lanata sin filtro (Radio Mitre). “Qué bomba sos, mi amor”, escribió Barbano junto a varios emojis de bombas.

El romántico intercambio de mensajes en Instagram de Marina Calabró y Rolando Barbano (Foto: Instagram @marinacalabro_ok)

Sus palabras no pasaron inadvertidas y Marina no tardó en contestarle. “Te amo Rolando”, expresó junto al emoji de un corazón rojo. Lejos de terminar el intercambio de mensajes ahí, Barbano cerró con una romántica respuesta: “Te amo, Marina”. De esta manera dieron cuentas que están juntos y muy enamorados.

