Jony Viale: “El Patrón del mal”

Esos eran los años de plomo en Colombia;

Pablo Escobar Gaviria;

Patrón de Medellín;

No había estado; no había policía; no había gendarmería; no había prefectura; no había nada; solo había narco;

¿Sabés cuánto dinero llegó a tener Pablo Escobar? u$s 8.000 millones.

¿Sabés cuántos atentados cometió? 600;

Incluso mandó a matar a 3 presidentes de Colombia;

Y nosotros en Argentina decimos livianamente que el narcotráfico “nos ha ganado”.

¿Cómo se llama lo que hizo Aníbal? Rendirse; avisarle al narco que el estado se rindió;

“Pasen”, “entren”, “hagan lo que quieran”, el territorio está liberado para ustedes;

El estado entrega el monopolio de la fuerza;

El estado se retira del control del territorio;

A ver si entendemos esto... le metieron 14 balazos al supermercado de la familia Messi en Rosario;

“Messi, te estamos esperando”.

“Javkin también es narco, no te va a cuidar”.

Diario The Sun de Inglaterra: “Lionel Messi, hombres armados dejan escalofriante mensaje tras ataque a supermercado familiar”.

¿Cuál es el mensaje del cual habla el mundo entero?

“Hacemos lo que queremos”.

Dominamos a la familia Messi;

dominamos la calle;

dominamos a la política,

dominamos a los jueces;

dominamos a las barras;

dominamos al fútbol;

dominamos las rutas;

dominamos todo;

ergo; nos van a tener que comprar la paz social;

El mensaje del narco es: a partir de ahora en Rosario y en Argentina la paz vale dinero;

Y la respuesta del ministro de seguridad es: “el narco ha ganado”.

Peor aún, la respuesta del presidente Fernández fue: “algo más habrá que hacer”

Así que... “algo más habrá que hacer”.

¿Sabés lo que tenés que hacer Alberto?

Viajar a Rosario;

Juntarte con el gobernado y el intendente

Conferencia de prensa conjunta con la oposición

Enviar ya miles de gendarmes a Rosario

Movilizar el ejército a las fronteras

Bajar impuestos en Santa Fe para que se llene de empresas, para que haya laburo genuino, para que los pibes no sean “soldaditos”.

El Presidente Alberto Fernández

Tenés un montón de cosas para hacer;

pero el tipo se va a Salta y dice: “Che... me parece que algo más habrá que hacer”

“Rosario es parte de Argentina”.

¿Te acordás, Alberto, cuando dijiste en campaña que eras un rosarino más y que ibas a combatir al narco?

Qué mentiroso; qué presidente mitómano que hemos ligado;

Ahora... mirá qué interesante y qué grave cómo sube la tasa de homicidios en Rosario a partir de la llegada del kirchnerismo al poder;

Homicidios por año en Rosario:

2003: 124

124 2011: 167

167 2015: 271

271 2019: 164

164 2022: 288

Tasa de homicidios en Rosario

2003: 13 cada 100.000 hab.

13 cada 100.000 hab. 2023: 22 cada 100.000 hab.

Conclusión: en 20 años de kirchnerismo la tasa de homicidios creció 70%.

Las estadísticas no mienten;

Con el kirchnerismo en el poder, el narcotráfico destrozó Rosario y rompió todos los récords de homicidios.