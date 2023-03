Aníbal Fernández, tras la amenaza a Lionel Messi en Rosario: ”Los narcos han ganado”

escuchar

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, fue contundente al ser consultado sobre la situación de Rosario y el ataque al supermercado propiedad de la familia política de Lionel Messi. “Los narcos han ganado. Hace 20 años que estamos en esta situación”, reconoció ante los periodistas. Y dijo que los hechos de violencia que se suceden casi a diario en esa ciudad santafesina ocurren “fundamentalmente, entre bandas narco”.

“¿Están ganando los narcos? Esa parece ser la sensación que queda”, insistió ante la pregunta de los cronistas. “Ahora hay que revertir esta situación y estamos dispuestos a hacerlo”, agregó Fernández.

Más temprano, en diálogo con Radio 10, el titular de la cartera de Seguridad se dedicó a defender el accionar de la cartera y del gobierno nacional en Rosario. “Nuestra presencia es muy fuerte”, aseguró, y dijo que el Presidente “se está ocupando porque le preocupa mucho la situación” en esa ciudad santafesina.

El ministro de Seguridad explicó que la zona donde está ubicado el supermercado atacado no estaba, según el último análisis del mapa del delito en Rosario que habían realizado las autoridades, dentro de los lugares en los que las fuerzas federales debían actuar. “Se asignan fajas de empañamiento para que cada uno se ocupe y esa zona en esta no estaba en el marco de lo que tenía que hacer la Gendarmería”, indicó.

“Desde el primer momento estamos con todo nuestro personal de las cuatro fuerzas, que son más de 3500 efectivos, invirtiendo dinero nacional para tratar de revertir esa situación porque estamos convencidos de que es el camino. El resultado lo tenemos: hubo 2077 detenidos en 2022″, se explayó Fernández, que reconoció que “esto no es suficiente”. “Lleva mucho tiempo más”, resumió.

Tras el ataque de tintes mafiosos, el ministro de Seguridad convocó de urgencia a una reunión donde tomó la decisión de reemplazar al encargado del Comando Unificado que opera en Rosario, integrado por las cuatro fuerzas federales. El encuentro se desarrolló en el Ministerio de Seguridad de la Nación y participaron Fernández, la secretaria de Seguridad y Política Criminal, Mercedes La Gioiosa; el jefe de Gabinete, José Gaincerain, y Severino.

Fernández decidió nombrar como jefe del Comando Unificado al comandante mayor José Mario, en tanto que el anterior titular de ese organismo, el comandante mayor Ricardo Castillo, fue asignado como jefe de la Región II, con jurisdicción en Santa Fe y Entre Ríos.

Esta mañana, al hacer referencia al ataque, el alcalde rosarino, Pablo Javkin, criticó la falta de protección que sufre la ciudad situada a unos 300 kilómetros al norte de Buenos Aires por parte de las autoridades nacionales. “¿Dónde están los que nos tienen que cuidar? Aquí está claro que quienes tienen armas y tienen posibilidad de hacer inteligencia criminal no lo hacen”, se quejó el funcionario local ante los periodistas.

Respecto de los responsables del hecho, Javkin dijo que “son las bandas y los que nos tienen que cuidar, las fuerzas que tienen armas”, en referencia a la policía de la provincia de Santa Fe -donde se encuentra Rosario-, la Policía Federal y Gendarmería.

“Gobernaron cuatro años y no hicieron nada”

Por otro lado, el ministro se refirió a las críticas que manifestaran esta mañana tanto Patricia Bullrich como Mauricio Macri: “Gobernaron cuatro años y no hicieron nada”, señaló. Conocido el ataque al supermercado propiedad de la familia política de Lionel Messi, la presidenta de PRO reiteró su idea de que los militares tengan un rol directo en la lucha contra el narco. “Hace dos días lo dije en Rosario: hay que usar todas las fuerzas para recuperar la ciudad del dominio narco. Pensar que algunos todavía se niegan a hacerlo”, escribió en Twitter.

“No hay lugar para soluciones a medias y respuestas graduales. La lucha contra el narcotráfico tiene que ser de frente y sin cuartel. Debemos usar todos los medios del Estado para derrotarlos, incluyendo a las Fuerzas Armadas”, ratificó la exministra de Seguridad de Mauricio Macri.

El expresidente también se expresó sobre el tema: “Esto es terrible. Otra advertencia al gobierno nacional y al de Santa Fe de que no se puede convivir con el narco. Hay que combatirlo con decisión. A fin de año esto empieza a cambiar. Todo mi apoyo a Leo, Antonela y sus familias”.

Cómo fue el ataque mafioso

Un supermercado que pertenece a la familia paterna de Antonela Roccuzzo, la esposa de Messi, fue baleado esta madrugada en la ciudad de Rosario por dos hombres que se movilizaban en una moto. Los sospechosos dejaron además una nota intimidatoria para el capitán de la selección argentina y en la que mencionaban también al intendente Javkin.

Javkin volvió a criticar al Gobierno por la falta de ayuda: “El Presidente está a 30 minutos”

El hecho ocurrió minutos antes de las 3 de esta madrugada en el local llamado “Único”, ubicado al 2500 de la calle Lavalle, donde se efectuaron al menos 14 disparos y se halló el mensaje que dice: “Messi te estamos esperando. Javkin es narco, no te va a cuidar”.

La nota estaba escrita sobre el reverso de un trozo de una bolsa de carbón y junto a algunos de los casquillos de bala que quedaron desparramados en el lugar. “Yo no tengo armas, no tengo quien me cuide, camino por la ciudad como cualquier otro vecino. A mí no me van a correr con esto. Está muy claro que es muy fácil para cualquier banda generar este hecho”, se quejó Javkin.

