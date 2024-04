Laura Di Marco: “Era Milei: del secretismo a la autenticidad brutal”

Escuchar

En la era Milei estamos pasando, como un péndulo, del secretismo, la opacidad y la mentira de la era kirchnerista a la autenticidad brutal.

El viernes en Lllao Llao durante el discurso de Javier Milei ante empresarios, innovadores y el círculo rojo, los empresarios estaban en un show. Aplaudían, se reían, pero sobre todo no podían creer lo que escuchaban. Porque lo que escuchaban era una verdad brutal. Pero verdad al fin de lo que ha pasado en la Argentina con una macroeconomía enferma:

El escándalo del “dietazo” de la casta en la Cámara de Senadores y la forma culposa en que lo hicieron -el que más ligó fue [Martín] Lousteau, pero en realidad fueron todos- genero una indignación generalizada, que Milei graficó así en X:

Luego de que los senadores decidieran aumentarse el sueldo hasta más de $6 millones brutos, el presidente Javier Milei compartió una imagen generada por inteligencia artificial en la que los integrantes del Congreso aparecen personificados como ratas pic.twitter.com/prIGFUSndU — LA NACION (@LANACION) April 19, 2024

Después el querido Nik Gaturro le hicieron un homenaje a Lousteau:

Honestidad brutal la de Milei. Durísimo el tuit de las ratas. Pero eso mismo que él tuiteó no surge de su oferta sino de la demanda. Es decir: está en la mente de muchísimos argentinos. Milei solo lo recoge y lo expresa. Es vocero.

Esta semana Marcos Peña hizo una extraordinaria entrevista en LN+ y habló de esa demanda de autenticidad de la gente en los liderazgos. Autenticidad, aunque sea brutal. Lo dijo así: “Metámonos en el escándalo político de la semana porque te voy a mostrar aristas desconocidas”.

Los senadores se reunieron y mediante una resolución, con la firma de un senador libertario, Bruno Olivera, pasaron a ganar 10 veces más que un trabajador en blanco y 23 veces más que un jubilado.

Pasaron de una dieta de 2.278.61 pesos a 4.600.000 después del aumento de queruza, como diría Milei. Más todavía, se auto otorgaron un aguinaldo que no tenían.

Con un presupuesto de $66.121 millones para este año, que se gasta en un 94% en suelos de personal, la cifra para pagar esos sueldos es exactamente de 61.192 millones.

¿Sabés cuántos empleados y asesores tiene en promedio cada senador? 19, que implica un gasto mensual de 1245 millones por mes. ¿Y sabés cuantas veces trabajaron en el año estos señores en 2023? Seis veces se reunieron en país con un 45 % de pobreza.

Obviamente acá hay un debate, pero la pregunta moral sería: ¿cuánta distancia debería haber entre un representante y sus representados? ¿Por qué mi representante que tiene que cobrar 10 o 20 veces más que vos? Es bueno hacerse preguntas.

Quiero detenerme en un tuit interesante de la senadora kirchnerista Juliana Di Tullio que, como todos sabemos, es Cristina.

Todos los senadores y senadoras de la Nación de todos los bloques políticos que estuvimos presentes votamos a favor de la actualización de las dietas, incluso los que dicen que no lo hicieron o ahora quieren rechazarlo. — Juliana di Tullio (@ditulliojuli) April 18, 2024

Uno de los que apoyó el aumento en las dietas fue el senador Juan Carlos Romero, tembloroso. Puso su firma en el proyecto. Si la oligarquía -la casta, como muy bien captó Milei- tiene un nombre en Salta esa es la dinastía de los Romero, que han sido sueños de la provincia durante décadas.

El papá de Juan Carlos Romero, Roberto Romero, amasó una fortuna de la nada, fundó un diario, gobernó Salta y afrontó sospechas e investigaciones periodísticas por sus supuestos vínculos con el narcotráfico.

Hay una anécdota que circula en Salta, que no me consta, pero que es muy popular. Una periodista le habría preguntado al patriarca de los Romero cómo había hecho su dinero, y el hombre respondió: “Hija, después del primer millón de dólares, todo fue legal”.

Ese es el papá del señor que necesita más plata para vivir y que, según Di Tullio, no es casta. ¿El dietazo es la versión streaming de la Banelco de De la Rúa? ¿Hubo algún intercambio de favores consensuado, como por ejemplo, el voto a algún embajador flojo de papeles?

Le pregunté eso hoy al presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, libertario. Hasta ahora no había dicho nada y le agradecemos que haya hablado. Respondió que niega tajantemente las versiones sobre intercambios de dádivas. “No hubo intercambios. Les pido a los periodistas que sean serios y no sigan tirando manchas sobre algo que no existió”.

Lo que antes estaba oscuro, hoy sale a la luz. Y la sociedad parece apoyar este proceso que Milei llamaría, en términos espirituales, de revelación. Una encuesta de la consultora CBC publicada por Clarín reveló que, si las elecciones fueran hoy, Milei ganaría en primera vuelta y con un margen más amplio todavía en un balotaje.

De su extensa lista de enemigos, el Gobierno encontró un nuevo villano y lo puso como la cara maligna de los abusivos aumentos de las prepagas: Claudio Bellocopit, el dueño de Swiss Medical.

Los está obligando a que retrotraigan los precios a diciembre del año pasado, a pesar de que el DNU del propio gobierno había autorizado a desregular ese mercado.

La medicina prepaga aumentó entre el 140 y el 165 % en 2024 y las prepagas calculan que ya se les fueron un 10% de sus afiliados y muchos otros bajaron de plan.

Un adulto mayor me contaba que su cuota pasó de 170 mil pesos a 500 mil pesos. ¿Cómo se paga eso con jubilaciones licuadas? Y, sin embargo, la gente sigue apoyando, como te contaba más arriba.